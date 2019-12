Como un volado: Existe un 50% de probabilidades de que Notre Dame no se salve

Las malas noticias no paran para los ciudadanos franceses (y de todo el mundo) que ven en la Catedral de Notre Dame un símbolo del arte y la arquitectura francesa. Y es que aparte de que este año no se pudo celebrar la tradicional misa navideña en este importante recinto por los daños que sufrió, por primera vez desde 1803, hoy despertamos con la noticia de que en una de esas su estructura no se podrá salvar.

Monseñor Patrick Chauvet, rector de la Catedral de Notre Dame fue quien explicó esta situación y de inmediato hizo brincar por la preocupación a más de uno. Según las palabras que este hombre dijo para AP, los andamios colocados antes del incendio son muy frágiles y podrían caer sobre las tres bóvedas del lugar.

“Hoy podemos decir que existe un 50% de posibilidades de que se salve. También hay un 50% de posibilidades de que los andamios caigan sobre las tres bóvedas, por lo que, como pueden ver, el edificio aún es muy frágil”, explicó Chauvet.



La única forma de garantizar que la estructura se salve, según dijo, es retirar todos los andamios sin que éstos caigan, y eso es un proceso muy complejo. De conseguirse dicho objetivo, sería hasta 2021 cuando comiencen los trabajos de restauración del edificio.

Chauvet estimó, además, que podrían pasar otros tres años antes de que el inmueble sea seguro para el acceso de visitantes. Y ni hablar de la restauración completa del lugar, porque esa podría tardar todavía más, lo cual complica que se cumpla el deseo de los franceses de que Notre Dame esté como nueva para los Juegos Olímpicos de París 2024.