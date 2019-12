No sorprendería que hasta Javidú se haya inscrito a lo de las becas Benito Juárez… y, si fue el caso, pues se despedirá de ella, ya que las autoridades educativas de Veracruz ya lo detectaron a él y a otros 2 mil estudiantes “chocolates”.

Según informó el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, luego de darse a conocer que todo estudiante de nivel licenciatura recibiría un apoyo económico… pos nomás, por cargar un libro (y hasta ni eso), fueron varios los “abusados” (pinc$%&es transas, mejor dicho) que vieron burro y quisieron viaje. También pidieron su beca, pues…

Sin embargo, ahora que se están corroborando documentos, los encargados de la distribución del recurso han detectado que, mínimo, 2 mil muchachones dieron documentos apócrifos o no avalados por una autoridad educativa.

Guevara incluso insinuó que por ahí algunos directivos podrían haber tenido que ver en brindar facilidades para que los pseudo estudiantes tuvieran acceso a las becas. “Al requerir los documentos oficiales para refrendar la entrega de las becas, se constató que no eran documentos avalados por las autoridades educativas; incluso algunos directivos, cuando se dieron cuenta de la maroma, se deslindaron del hecho”.

De acuerdo con La Jornada, los estudiantes “chocolates” ya fueron dados de baja del programa. Incluso en un caso habrá una denuncia penal, ya que los “estudiantes” secuestraron a los encargados de distribuir el apoyo (los llamados “servidores de la nación”) para obligarlos a aflojar el dinero.

“Ese caso está en revisión. En los otros, no se causó daño al erario, se detectaron a tiempo”, aclaró Guevara… por si fueron de los que, mientras iban leyendo esta nota, pensaron “¿y qué, el varo que les entregaron?… mínimo que lo regresen”.

El delegado federal en Veracruz señaló otros casos en los que se ha detectado que los beneficiarios de las becas ya están algo peluditos como para seguir de becados (tomando en cuenta que el límite de edad para inscribirse al programa es de 29 años). En estos casos, los “chamacos” continuarán recibiendo el apoyo, ya que la Benito Juárez es una beca de carácter universal… nomás con que cumplan y vayan a clases, listo.

“Pero no se dará algo a quien no va a clases, a quien no tiene matrícula, que no lo reconoce ninguna autoridad; se están foliando con nombres chocolates, y pretenden cobrar lo que no es su derecho”.