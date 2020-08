EU aplicaría vacuna contra COVID-19, aun cuando estudios no están completos

Tanto que se criticó a los rusos por haberse brincado protocolos y aplicar directo la vacuna contra el COVID-19… y resulta que es un camino que prevén varios países. Vacuna de emergencia le llaman. Ya también lo hizo China y, ahora, Estados Unidos dice no descartar la idea.

En entrevista con el Financial Times, el encargado de la Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Stephen Hahn, señaló que, si el desarrollador de su vacuna contra el COVID-19 considera apropiado comenzar a aplicarla, no habría gran problema… claro, todo dependería de la información que proporcionen.

“Depende del patrocinador [desarrollador de la vacuna] solicitar la autorización o aprobación, y nosotros hacemos una adjudicación de su solicitud”, comentó Hahn. “Si lo hacen antes del final de la Fase Tres, podemos encontrarlo apropiado. Puede que lo encontremos inapropiado… tomaremos una determinación“, agregó.

El comisionado de la FDA aclaró que la autorización que ellos pudieran dar no es la misma que otorga el gobierno de Estados Unidos, la cual podría considerarse “completa”. La de la FDA debe entenderse como una autorización por emergencia… lo cual quiere decir que se tomaría en consideración que su aplicación (aun cuando no esté completamente probada su eficacia y seguridad) implica un beneficio mayor al riesgo.

Rusia y China ya han comenzado con aplicación de vacuna de emergencia

Por lo que señaló Hahn, la FDA podría seguir un camino similar al de Rusia, país que fue el primero en presumir que ya contaba con una vacuna contra el COVID-19… para que, a final de cuentas, resultó que no la tenía lista por completo.

Según los especialistas, a lo mucho Rusia tenía su vacuna en la Fase 3 de los estudios. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin ya había anunciado su aplicación voluntaria (principalmente entre médicos) e, incluso, aseguró que ya se la había aplicado una de sus hijas.

Otro país que ya comenzó con la aplicación de su “vacuna de emergencia” es China. Con un poco más de orden que Rusia, por cierto.

La semana pasada, el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Salud de China, Zheng Zhongwei, reveló que desde hace más de un mes el gobierno de su país autorizó la “aplicación de emergencia” de una vacuna contra el COVID-19.

Según el funcionario chino, la vacuna experimental fue aplicada exclusivamente a personal de salud que enfrenta la pandemia en primera línea. Sin embargo, ante la cercanía de la temporada invernal, se prevé que dentro de poco comience una nueva campaña de vacunación de emergencia. Ahora a más trabajadores de áreas esenciales para el funcionamiento de las ciudades: agricultores, transportistas y de la industria de servicios, principalmente.

De acuerdo con CNN, no es la primera vez que se plantea aplicar una vacuna de emergencia en Estados Unidos. A finales de julio, la líder demócrata, Nancy Pelosi, tuvo una reunión con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y ahí se habló de la necesidad de comenzar a vacunar… no importando que todavía no estuvieran completos los ensayos de la Fase 3 del medicamento.