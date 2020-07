EUA anuncia que frontera con México seguirá cerrada hasta el 20 de agosto

Este jueves, 16 de julio, el secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS), Chad Wolf, informó que permanecerá cerrada la frontera de Estados Unidos con México hasta el próximo 20 de agosto, como una medida para evitar que aumenten los casos positivos de COVID-19.

¡Ojo! El cierre de la frontera es una medida que se seguirá aplicando solamente a viajes que se consideren no esenciales.

Chad Wolf, quien sólo se encuentra en el puesto de secretario del DHS de forma interina, dio a conocer que por el éxito de la medida del cierre de la frontera, ésta seguirá hasta el próximo mes de agosto.

Based on the success of the existing restrictions and close collaboration with Mexico and Canada, @DHSgov will continue to limit non-essential travel at our land ports of entry with Canada and Mexico until Aug 20.

— Acting Secretary Chad Wolf (@DHS_Wolf) July 16, 2020