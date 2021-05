Evelyn Salgado no debatirá con candidatos; “el debate es con el pueblo”, dice

Evelyn Salgado se quiere ahorrar las críticas por haber sido designada como candidata de Morena nomás por ser hija de Félix Salgado Macedonio… digo, dice que tiene mucho trabajo y que, nomás por eso, no tiene pensado asistir al segundo debate de los aspirantes a la gubernatura de Guerrero.

De acuerdo con la propia Torita, la única razón para no debatir con los otros candidatos es –según– porque cree que el verdadero debate será con la ciudadanía. Eso y que, en vista de que no lleva mucho de que inició campaña, quiere recuperar tiempo. Y ya… sino fuera por eso, utsssss chiquita no se la iban a acabar sus contrarios (ajá).

“Considero que el debate de ideas y propuestas es con la población y los aspirantes, ya que por el pueblo somos y al pueblo nos debemos, por lo que, respetuosamente me reservo el derecho de asistir a dicho debate”, señaló en entrevista realizada para una estación local de Apango, Guerrero, retomada por Reforma.

“Yo no rehuyo, yo me siento muy preparada, pero simplemente el debate será con el pueblo, sigo trabajando, fueron muy pocos días de campaña lo que tenemos”, agregó.

Recordemos que Evelyn Salgado inició su campaña apenas la semana pasada, luego de haber sido elegida como candidata de Morena, en sustitución de su padre, Félix Salgado Macedonio… a quien el INE y el Tribunal Electoral sacaron de la jugada, no por las denuncias de violación en su contra, sino por no presentar su informe de gastos de precampaña en tiempo y forma.

El debate de candidatos a la gubernatura de Guerrero (el segundo), se realizará hasta el próximo 19 de mayo y será organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC). “Para todos los que van asistir al debate, mi respeto pero no es por falta de ningún tipo de capacidad y de experiencia y más bien es porque vamos a estar trabajando”, señaló Evelyn Salgado.

“No debaten quienes no tienen propuestas”: PRI

Quien sabe si ya sabiendo que Evelyn Salgado no asistirá al próximo debate entre candidatos a la gubernatura de Guerrero, pero sobre el asunto opinó el dirigente del PRI en la entidad, Héctor Apreza.

Aunque luego los debates nomás sirven para evidenciar la ignorancia y falta de preparación de los políticos mexicanos (o para ver cómo se insultan en “modo fresa”), el dirigente tricolor señaló que “quien no debate es porque no tiene propuestas, porque no tiene claridad en sus alternativas de solución, pues le niega a la sociedad la oportunidad de escucharlas”. ¿Será?