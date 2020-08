¿Harás el examen COMIPEMS? Será obligatorio usar cubrebocas y careta

Hace unos días la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS, pa’ más fácil) confirmó las fechas definitivas para hacer de manera presencial el examen que determinará a dónde se irán a cursar el bachillerato los chavos.

Pero lo anterior no es la nota de esta nota. La nota es que los aspirantes deberán de estar doblemente preparados: 1) para rifarse como los grandes en el examen y 2) para respetar las medidas establecidas por las autoridades, con el fin de reducir lo más que se pueda el riesgo de contagiar o contagiarse de COVID-19.

Para empezar, se indica en las redes sociales de la COMIPEMS que todo aspirante deberá presentarse con cubrebocas y careta. Estos dos insumos serán obligatorios, así que todavía tienen tiempo de armarse y no esperar a comprarlos en las afueras de las sedes (muy seguramente habrá, pero para qué jugarle).

Y ya, eso es lo único que los alumnos y padres de familia deberán de poner de su parte. Por el lado de la COMIPEMS se comprometen a tomar la temperatura de todos los chavales que se presenten a realizar el examen. Además, se colocarán tapetes sanitizantes y se les ofrecerá su respectivo gel, para desinfectarse las manoplas.

¿Y si alguien se presenta con síntomas ya valió su examen?

Buena pregunta… y la respuesta es no. De acuerdo con la COMIPEMS, si a un aspirante se le detecta temperatura alta o cualquier otro síntoma de COVID-19, se le aislará para que pueda realizar su examen sin ningún problema, esto para que no pierda su oportunidad y, sobre todo, para cuidar el bienestar del resto de los aspirantes.

La COMIPENS también se compromete a sanitizar rigurosamente cada sede, antes y después, de cada aplicación y a contar con personal médico debidamente capacitado, para revisar la salud de todos los aspirantes.

Ya es la próxima semana

Aunque se había dicho que se esperarían hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico estuviera en “Verde”, pues a la mera hora las autoridades se dieron cuenta que eso no está muy cerca de suceder. Así que se dejaron de aplazamientos y establecieron que el examen será los días 15, 16, 22 y 23 de agosto.

Además de la careta y el cubrebocas, los aspirantes deberán presentar el comprobante-credencial actualizado de su registro al examen. Éste lo imprimir directamente en comipems.org.mx. Nada de que “llevo captura de pantalla en mi cel”.