Explosión en depósito de armas en Líbano deja varios muertos y heridos

La noche de este 10 de diciembre (hora local) se registró una fuerte explosión tras un incendio en un depósito de armas ubicado en el campo de refugiados de Burj al-Shamali, ciudad de Tyre, en el Líbano.

De acuerdo con algunos medios locales y lo que por el momento se sabe en redes sociales, la explosión ocurrió luego de un incendio en un depósito de municiones, por lo que hubo una explosión grande y varias consecuentes. Aunque aún no se habla de una cifra, habría decenas de víctimas mortales y heridos.

#BreakingNews A huge explosion was heard in the Burj Alshamali Palestinian refugees camp near Tyre. Initial reports are saying a blast ripped off a weapons depot and there are casualties pic.twitter.com/mjNde2tQeV

