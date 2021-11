Ah, chale: Explosión de un camión con gasolina dejó 99 muertos y más de 100 heridos en Sierra Leona

Terrible la tragedia que tuvo lugar allá en la lejana Sierra Leona. Un camión cisterna que transportaba gasolina chocó contra otro vehículo pesado muy cerca de una estación del mismo combustible. La explosión y el incendio que se produjeron a raíz de eso fueron devastadores. Casi un centenar de personas fallecidas y decenas de heridos.

Ocurrió en Freetown, capital de Sierra Leona; específicamente en el barrio de Wellington, uno que se caracteriza por su gran cantidad de habitantes. El camión que transportaba el combustible impactó contra otro que iba cargado de piedras, lo que provocó un derrame de la gasolina sobre la calle.

🇸🇱 The aftermath of an explosion at a petrol station in #SierraLeone‘s capital #Freetown, in which at least 92 people were killed, the vice president said. According to witnesses, the accident happened when a vehicle caught fire after a road accident. pic.twitter.com/kbIU5cmcW6

