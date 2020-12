Declaran toque de queda en Nashville tras la explosión ocurrida en Navidad

Navidad es una de las fechas más esperadas a nivel mundial, lamentablemente y como si el 2020 no quisiera irse sin dejarnos más motivos para nunca olvidarlo, la de este año se ensombreció con la tragedia pues una fuerte explosión (aparentemente intencional) sacudió a la ciudad de Nashville, en Tennessee, justo en la mañana del pasado 25 de diciembre.

Las autoridades de Nashville creen que se trató de algo intencional, pues los primeros reportes emitidos tras la explosión informaron que se recibió una llamada dando aviso sobre un tiroteo en la zona alrededor de las 5 y media de la mañana, pero de acuerdo con información de CNN, los oficiales sólo encontraron una casa rodante que emitía un mensaje de advertencia.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

