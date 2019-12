La tarde de este sábado se presentó un incidente en la plaza comercial Portal San Ángel, la cual se ubica sobre Avenida Revolución al sur de la Ciudad de México. Inicialmente se reportó que se había tratado de una explosión, por lo que el Cuerpo de bomberos se presentó en el lugar. Posteriormente, sin embargo, se informó que en realidad se había tratado solo de un flamazo por acumulación de gas.

El HCB recibe alerta de posible explosión en Portal San Ángel; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) December 29, 2019

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tres trabajadores se encontraban realizando reparaciones con soldadura en un restaurante KFC al interior de la mencionada plaza, y debido a la acumulación de gas, se produjo el fuerte “flamazo”. Los tres trabajadores resultaron con quemaduras de primer grado y 50 comensales tuvieron que ser evacuados del establecimiento.

Personal operativo informa que esta tarde ocurrió un flamazo por acumulación de #gas en un restaurante al interior de Portal San Ángel, mientras se realizaban reparaciones. 50 comensales fueron evacuados. @Bomberos_CDMX y la #UPC de la alcaldía atendieron la #emergencia. — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 29, 2019

Por fortuna ninguno de los lesionados se vio en la necesidad de ser trasladado al hospital, pues todos fueron atendidos por el personal médico de la plaza. Según el reporte de la SGIRPC, el accidente ocurrió a las 17:54 horas y la emergencia terminó de atenderse una hora después, a las 18:54.

Parece ser que los comensales de ese restaurante en Portal San Ángel no solo tuvieron un día de los inocentes lleno de bromas, sino que también se llevaron un fuerte susto por lo ocurrido. Afortunadamente no hay nada de gravedad que reportar y hasta el momento no se tiene algún pronunciamiento de la famosa cadena de comida rápida.