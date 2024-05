'Casts': La exposición del Museo Tamayo y por qué la señalan de maltrato animal

Lo que necesitas saber: 'Casts', una exposición del Museo Tamayo, ya creó polémica por usar perritos para un performance. Algo por lo que usuarios señalan al recinto de ejercer maltrato animal.

Ahora sí se le armó al Museo Tamayo, a quien en redes sociales ya señalan de ejercer maltrato animal contra varios perritos a los que usó en una exhibición llamada ‘Casts’, la cual no nos queda muy claro de qué va, pero que ya causó indignación en internet.

Pero empecemos por el principio: ‘Casts’ es una exposición montada por la artista danesa, Nina Beier, que se inauguró el pasado jueves 23 de mayo y que estaría disponible hasta el próximo 29 de septiembre en las salas 1 y 2 del Museo Tamayo.

Imagen promocional de ‘Casts’, la exposición de Nina Beier en el Museo Tamayo. Foto: Museo Tamayo (X)

El Museo Tamayo tiene una exposición llamada “Tragedy 2011”, donde perritos están acostados en tapetes persas

La exposición está descrita como “un conjunto de instalaciones, esculturas y performances que establecen diversas relaciones entre sí”. Una de ellas lleva como nombre “Tragedy 2011” y consiste en varios perritos que están acostados en tapetes persas y fingen estar muertos.

A muchas personas no les latió el concepto de esta exposición, pues en videos que ya circulan en internet podemos ver que los suaves amigos no se ven para nada cómodos. De hecho, muchos de ellos respiran agitadamente y hasta parece que estuvieran asustados.

Para el performance de “Tragedy 2011”, perritos fingen estar muertos sobre tapetes persas. Foto: Especial

En redes sociales señalan al museo de ejercer maltrato animal

“Perros sometidos, con miedo y estresados son parte de un ‘performance’ que la Secretaría de Cultura del gobierno de Martí Batres autorizó en el Museo Tamayo”, señaló la usuaria Lucía Hernández, quien aseguró esto es una violación directa de la Ley de Bienestar Animal de la CDMX.

Y claro que lo es: el artículo 25 de dicha ley indica que está prohibido celebrar espectáculos con animales en espacios públicos y privados. Si bien existen algunas excepciones, en estas se piden que siempre se garantice el bienestar de los animales.

Perros con miedo: exposición en el Museo Tamayo.



Perros sometidos, con miedo y estresados son parte de un "performance" que la Secretaría de Cultura del gobierno de Martí Batres autorizó en el Museo Tamayo.



A pesar de que es una violación directa de la Ley de Bienestar Animal… pic.twitter.com/3xRj8eEoM5 — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) May 25, 2024

Dependencias piden al Museo Tamayo que no repitan el performance y respeten los derechos de los perritos

“Que un perro que traga saliva y muestra una extrema incomodidad mientras permanece inmóvil rodeado de desconocidos es arte. Exijamos que Museo Tamayo termine su espectáculo de circo”, agrega Hernández en el video donde pide al Museo Tamayo que cancele la exposición.

El caso llegó hasta los oídos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual indicó a través de un tuit que iniciará la investigación correspondiente por el uso de animales en la exposición “CASTS”, de Nina Beier.

? PAOT informa que, a partir de múltiples reportes, iniciará la investigación correspondiente por el uso de animales en la exposición "CASTS" de la artista danesa Nina Beier, que incluye el performance "Tragedy 2011" en el @museotamayo. https://t.co/MxfDTC3QsX May 26, 2024

Otros también le exigieron a la Secretaría de Cultura de la CDMX que se pronunciara al respecto, sin embargo, la dependencia dijo que ellos no tienen vela ya que el Museo Tamayo no forma parte de sus recintos. Eso sí, la Secretaría de Cultura sí pidió al lugar que no repita el performance “Tragedy 2011”.

La Secretaría de Cultura ya pidió al Museo Tamayo que no vuelva a repetir la exposición con los perritos. Foto: Secretaría de Cultura (X)

La directora del Museo Tamayo dice que no apoyan el maltrato animal

Luego de los cientos de comentarios en redes sociales, Magali Arriola, directora del Museo Tamayo, lanzó un comunicado donde dejó en claro que de ninguna manera apoyan el maltrato animal e incluso, el recinto es el único museo de CDMX “que tiene una relación de igualdad con su comunidad perruna”.

“En los alrededores del Tamayo existe una gran actividad relacionada con todas las formas de vínculo entre los perros y los humanos”, indica el Museo Tamayo al asegurar que cada año, los perros de su comunidad tienen temporadas dedicadas para ellos.

Aspectos de la inaguración de la exposición “Casts, de la artista danesa Nina Beier” en el Museo Rufino Tamayo. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Y afirma que la exposición de Nina Beier muestra la relación del humano con el mundo natural

“‘Casts’ es una exposición que llama la atención sobre nuestra relación con el mundo natural y aborda las distintas formas en que tratamos de dominarlo, no como una celebración de ese intento, sino con la intención de hacerlo visible”, asegura el Museo Tamayo. “La participación de estos perritos se enmarca en dicha relación”.

El Museo Tamayo asegura que el performance de “Tragedy 2011” sólo dura 10 minutos, por lo que los perritos no están ahí todo el tiempo. Sin embargo, cuando están dentro de sus instalaciones a los lomitos siempre se les trata con dignidad y respeto.

El Museo Tamayo dice que está en contra del maltrato animal. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El museo parece no tener la intención de quitar esta exhibición

El escrito en cuestión –que además fue firmado por Nina Beier– no dicen que dejarán de realizar la exposición con los perritos. Además de eso, el Tamayo no dice de donde sacan a los animales que forman parte de este polémico performance.

¿Son perritos callejeros? ¿Alguien los entrena? ¿Por qué se ven asustados? ¿A quién le pareció una buena idea usarlos para una exposición? ¿Las autoridades harán algo al respecto? Muchas preguntas y pocas respuestas…

El comunicado del Museo Tamayo. Foto: Museo Tamayo (X)

