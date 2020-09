Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Por Javier Medina

Las últimas semanas han sido escenario de noticias poco alentadoras en cuanto a Desarrollo Sostenible. El cumplimiento de diversos países en compromisos ambientales y por el clima ha quedado lejos de las expectativas; ahora, el cumplimiento de compromisos por la biodiversidad se ha ubicado en una situación similar.

Ante esto, la principal señal de alerta está en acercarnos a un punto de no retorno.

En este caso, se trata de las metas de Aichi de diversidad biológica. Este acuerdo fijó 20 objetivos que se cumplirían este 2020 y sólo se prevé que exista un cumplimiento parcial en 6 de ellos. Esto se debe a que aún existen altas tasas de degradación dentro de los bosques, los humedales en el mundo están perdiendo sus extensiones, se siguen fragmentando y modificando los cauces de los ríos, la pesca está sobreexplotando especies marinas y existen ecosistemas que nos proveen de servicios ambientales básicos para nuestra subsistencia que aún no se han salvaguardado de manera correcta. Este último aspecto afecta especialmente a mujeres, comunidades indígenas y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Foto: Pixabay

Este incumplimiento de metas nos habla de esquemas que siguen apostando por el desarrollo a corto plazo, la generación de capital, la falta de aplicación efectiva en medidas de regulación y la falta de acompañamiento a comunidades cuyas actividades económicas y sociales dependen de los ciclos naturales. Si bien este tipo de indicadores puede llamarnos a la preocupación, estos contextos también demandan de acción y actuar desde lo local adquiere una relevancia especial.

No podemos concebir un futuro para la nuestra y las próximas generaciones si el cuidado de los ecosistemas y de nuestro patrimonio ambiental no está al centro. No existe futuro viable sin paz, justicia social, justicia ambiental y derechos humanos. México aún es considerado como un país megadiverso y Jalisco, con 4.1% de la superficie del país, ocupa el 6º lugar en biodiversidad, pues alberga 36% de las especies de flora y fauna en México. Uno de los principales retos que enfrentamos es lograr que los bosques puedan ser aprovechados de manera sustentable y en este aspecto el tiempo nos ha rebasado; por tanto, es necesario apretar el paso.

Foto: Pixabay

De acuerdo a la CONAFOR, en México habitan 10.9 millones de personas en zonas forestales, de las cuales 395,369 habitan en Jalisco; desde luego, es necesario dotarles de herramientas para que puedan subsistir aprovechando los ecosistemas de manera sostenible. La misma situación se da con las poblaciones costeras o quienes dependen de algún humedal interior para desarrollar sus actividades productivas.

Ante el panorama complejo que existe, es necesario dimensionar el potencial que existe en lo local y en lo comunitario.

Es aquí en donde deben buscarse y plantearse soluciones, empujar para que las agendas ambientales estén en el centro y radicalizarlas desde lo local. Imaginemos espacios en los que es posible coexistir, vincularse con lo natural y cohesionar comunidades.

En lo local está una oportunidad de dejar de separar lo natural de lo social, bajar lo ambiental del discurso a la práctica y desde ahí posicionar ejemplos de éxito y de buenas prácticas. La tarea no es sencilla y está llena de retos, pero podemos ir dando pasos en la medida en que se pugne por presupuestos que vayan focalizados a prevenir la degradación de nuestro patrimonio natural.

Foto: Pixabay

Aplicación de políticas para ordenar el territorio; aprovechar de manera sostenible los elementos naturales; establecer zonas de corredores biológicos, gestionar los residuos; establecimiento y seguimiento en áreas naturales protegidas; apostar por métodos alternos de producción; y el impulso de esquemas de movilidad sustentable son algunas de las vías que deben explorarse de manera constante.

Las soluciones no están siempre en el corto plazo, menos aún si las problemáticas son complejas pero el momento de actuar es ahora. Hagámoslo desde la solidaridad, la co-creación y por los derechos de las futuras generaciones.

*****

Javier Medina es abogado por la Universidad de Guadalajara con enfoque en políticas públicas y medio ambiente. Militante de Futuro.

Twitter: @javier_medinaP

Nota de apoyo: https://elpais.com/sociedad/2020-09-15/los-paises-incumplen-todos-los-objetivos-para-frenar-la-destruccion-de-la-biodiversidad-fijados-para-2020.html