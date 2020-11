Amigos de Trump: Así cubre un medio de extrema derecha las elecciones en Estados Unidos

Es sencillo darse cuenta que, en esta época de elecciones, los grandes medios en Estados Unidos —como CNN o el New York Times— apoyan a Joe Biden. Otros —como Fox News o el New York Post— están echándole porras a Donald Trump, pero fuera del establishment… ¿a poco no les da curiosidad saber qué pasa en la oscuridad de los medios de extrema derecha o en los blogs más extraños?

La neta es que a nosotros sí y por eso le regalamos unos clicks a Breitbart, TheDonald.Win y algunos subreddits conservadores para conocer qué tipo de cosas se cuentan en esos lugares.

Y sí está bien raro: ahí les van algunas cosas que nos encontramos.

Un foto ensayo para celebrar a los fans de Trump

Una imagen vale más que mil palabras, pero en Breitbart se pasaron de tueste y le dedicaron toda una galería —ellos le llaman foto ensayo— a la campaña de Donald Trump para buscar la reelección.

En realidad es como una serie de fotos dedicada a los fans más galanes.

La moda de Melania Trump

La ida a votar de Melania Trump causó controversia en el mundo entero porque no se puso cubrebocas, pero la historia fue distinta en Breitbart: hablaron de su vestido y su bolsa.

La primera dama, ahora sabemos, votó en Florida, pero muy cómoda en ropa de marca.

El clásico ‘raspón’ a Biden

Sabemos que Joe Biden no es precisamente el candidato más popular en la historia del Partido Demócrata y que levanta las mismas pasiones que la jardinera de tu cuadra, pero la cobertura en Breitbart se han enfocado en demostrar que tiene muy pocos seguidores.

“54% de los votantes de Biden, votaron en contra de Trump”, señala el medio famoso por sus publicaciones aventadas.

Los memes ‘del silencio’

En algunos foros que apoyan a Trump en Reddit o en TheDonald.Win, un sitio dedicado exclusivamente al presidente, los memes sobre la victoria de los votantes silenciosos abundan.

Desde el Undertaker hasta Leonardo DiCaprio, la burla en contra de las encuestas que —otra vez— estaban equivocadas no se detiene.

Pepe, la rana

Pepe es esta rana que se ha vuelto el símbolo de la extrema derecha en internet. Empezó como una caricatura sin ninguna bronca hasta que, gracias a foros como 4chan, fue retomada por supremacistas arios.

En los foros más oscurones de apoyo a Donald Trump, se aparecen varias imágenes de esta controvertida rana.