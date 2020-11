El pasado 24 de noviembre falleció Ezequiel Lizalde Rodríguez, un periodista de Baja California Sur que, tras infectarse de COVID-19, desarrolló graves complicaciones que lo llevaron a su lamentable muerte. El asunto es que, de acuerdo con sus propias redes sociales y amigos cercanos, una vez que se recuperó del coronavirus ya no le dieron incapacidad a pesar de las secuelas.

De acuerdo con la organización Artículo 19, desde que inició la pandemia hasta ahora han muerto 38 periodistas por COVID-19, la mayoría de los cuales fueron obligados a regresar trabajar a pesar de la pandemia o de las secuelas de la enfermedad.

“Necesito trabajar”

El pasado 22 de octubre, por medio de sus redes sociales, el periodista informó que tras superar el COVID-19 y la hospitalización, le quedaron secuelas que lo estaban matando. Explicó que los médicos del IMSS le dijeron que estas secuelas podrían tardar varios meses en desaparecer pero que mientras no podía trabajar, cosa que tenía que hacer porque no tenía incapacidad.

“Mi salud de está deteriorando cada día, requiero atención médica, el IMSS ya no me otorga incapacidad y tengo que trabajar, con todo y lo mal que me siento”.

Lizalde estuvo hospitalizado durante todo el periodo en que se infectó de COVID-19 ya que la enfermedad le dañó el 84% de los pulmones, por lo que estuvo en la Clínica 1 del IMSS para después ser trasladado al CRIT para su recuperación.

Explicó que luego de esto tuvo que estar 30 días en su casa con oxígeno y a partir de ese momento verían como iba su recuperación para saber si podía regresar a trabajar. Desafortunadamente tuvo que hacerlo, regresó a pesar de las secuelas y tras una recaída finalmente perdió la vida.

Abusos contra el gremio

De acuerdo con Artículo 19, este fallecimiento y todos los registrados en nuestro país de periodistas a causa del COVID-19 refleja que existe una gran cantidad de empresas que además de exigir a sus empleados estar en la primera línea de cobertura sin darles herramientas de protección, aplicaron recortes salariales o despidos injustificados que se suman a las de por sí precarias condiciones laborales.

Explican que en algunas ocasiones, para los directivos de medios e incluso dependencias públicas, lo importante es que los reporteros, fotógrafos y camarógrafos cumplan con su cuota de artículos mientas que para los empleados el reto es “sobrevivir sin el menor apoyo”.