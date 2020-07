No, el uso de los termómetros infrarrojos NO mata las neuronas

En redes sociales está rolando el video de un “Doctor José Mena”, quien alerta sobre el uso de los termómetros infrarrojos como parte del control sanitario para prevenir los contagios de coronavirus. Según la información de este video, los termómetros infrarrojos pueden matar nuestras neuronas y causar daños neurológicos. Pero, ¿qué creen? Estos datos no tienen fundamento.

El mensaje ha sido compartido en las famosas cadenas de WhatsApp y hasta lo podemos topar en YouTube con la etiqueta #EnLaCabezaNo. Pero se trata de información falsa, que lo único que provoca es el miedo entre los mexicanos y mexicanas.

Al respecto, el reportero Saturnino Reyes de Diario Locutor se lanzó a la confe vespertina de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, para preguntar sobre la veracidad del contenido de este video y —de paso— que las autoridades sanitarias le enviaran un mensaje a la población.

Falso que los termómetros infrarrojos maten las neuronas

“Sobre esta preocupante idea de que los termómetros que se ponen sobre la cabeza, se proyectan sobre la cabeza pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso. Este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo, no solamente en México, sino en el mundo”, dijo Hugo López-Gatell para después explicar que NO hay evidencia que sugiera que estos causen daños neurológicos.

“En México, Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) hace las verificaciones sanitarias correspondientes y no hay evidencia alguna que sugiera que dañan a las neuronas”.

Hugo López-Gatell explicó en la conferencia del 26 de junio que esta información falsa se ha replicado en otros rollos, como el uso de teléfonos celulares —tema donde la ciencia ha entrado para ver qué tipo de daños podría causar, pero hasta el momento NO se ha encontrado ningún problema.

Aquí sus palabras:

“Otros aparatos electrónicos, como los teléfonos móviles, ha sido motivo de investigación científica y epidemiológica desde hace mucho tiempo de si causan o no cáncer cerebral, por ejemplo. Entonces, no es el caso ni con estos, ni con los termómetros“.

El uso de termómetros

Para despejar dudas y aclarar la razón por la que se usan los termómetros infrarrojos en situaciones como la que vivimos, López-Gatell explicó cómo funcionan estos aparatos:

“Emiten una señal de luz, luz infrarroja o el espectro infrarrojo de la radiación electromagnética y tienen un sensor que detecta los cambios de coloración, se puede decir, aunque es en el espectro no visible que produce la piel cuando está a distintas temperaturas”.

Estas temperaturas llevan a que la circulación sanguínea en la piel tenga mayor o menor dilatación de los vasos sanguíneos. Sólo eso.

Aquí la única cuestión a destacar es la susceptibilidad de la calidad técnica, si se proyecta o no adecuadamente sobre el área inspeccionada, en este caso: la cabeza.

De acuerdo con el subsecretario de salud, usar los termómetros infrarrojos en la cabeza sólo es un rollo de practicidad.

“Podría ser en la piel, en el cuerpo, es simplemente porque es un área descubierta que además NO está sujeta al incremento de temperatura que produce al estar arropados“.

En conclusión, la Secretaría de Salud (SSa) pide a la ciudadanía que no desconfíe, “no se preocupen de más, no sientan desazón”.

Epidemia de fake news

Sólo como un dato extra, a raíz del coronavirus en nuestro país se ha desencadenado otra epidemia: la desinformación.

De acuerdo con la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), la mayor parte de estas noticias falsas circulan en redes sociales y lo único que provocan es que no exista una respuesta efectiva por parte de la población ante el COVID-19.