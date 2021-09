Falleció Bernardo Campos, papá de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Este 3 de septiembre de 2021 lamentablemente falleció Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos Cantor quien es uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” que fue desaparecido de manera forzada en 2014.

El señor Bernardo también era integrante del movimiento de padres y madres de Ayotzinapa.

De acuerdo con organizaciones y medios locales, este es el tercer lamentable fallecimiento de padres y familiares que luchaban para saber algo de sus hijos desaparecidos.

El Tío Venado, como lo conocían, y su familia son originarios de Tixtla, Guerrero, y se dedicaban a la albañilería y al campo antes de que los 43 estudiantes desaparecieran. Desde entonces dedicó todo su tiempo y sus años a buscar a su hijo.

“Otro compañero más que se nos adelanta. Tío Venado no pudo volver abrazar a su hijo. Siete años de lucha en la exigencia de encontrar la verdad y la justicia de nuestros hijos ante la indolencia de los gobiernos en turno. Su cuerpo ya no resistió más. Don Berna, ya no se encuentra entre nosotros,pero seguirá muy presente en nuestra lucha. Se llevó cargando un saco de tristezas, pero nosotros sabremos como hacer para que su memoria continúe viva ¡ VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!”, publicó la organización de padres y madres de Ayotzinapa.

Los 43 de Ayotzinapa

Recientemente el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, informó que los restos encontrados en la Barranca de la Carnicería, a 2 kilómetros del basurero de Cocula, pertenecían a Jhosivani Guerrero

Explicó a la prensa que este hueso fue encontrado en las búsquedas que se montaron en la barranca entre noviembre de 2019 a la fecha, mismos que se mandaron a Innsbruck para su análisis.

“Los resultados de estos restos son una identificación positiva a un estudiante, dio positivo para él, los restos son contundentes, son restos que habían sido enviados a Innsbruck y ya conocemos los resultados“, afirmó. Además dijo que aunque antes se había asegurado que los restos de Jhosivani se encontraron en el río San Juan, los análisis no tenía certeza científica.