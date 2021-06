Familiares de víctimas de Línea 12 del Metro demandarán en Nueva York a constructoras

En lo que las autoridades de la CDMX le piden permiso a una mano para mover la otra y ver si hay chance de encontrar responsables por el desplome de la Línea 12 del Metro, los familiares de las víctimas del desplome ocurrido el pasado 3 de mayo van a llevar el caso ante tribunales de Nuevo York.

De acuerdo con Animal Político, el proceso civil que interpondrán familiares de 14 de las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro en Nueva York será con la intención de recibir una indemnización por parte de las empresas Alstom, Carso, IA y CAF, las cuales fueron responsables de la construcción de la llamada “línea dorada”.

“No va a ser una batalla fácil, pero vamos a hacer lo posible por obtener justicia”, señaló Jason C. Webster, director de los despachos The Webster Law Firm, los cuales representarán a los familiares de las víctimas de la Línea 12 en los tribunales de la Gran Manzana.

Según explicó el también abogado, se recurrirá a testigos para que se puedan encontrar las razones reales de lo sucedido en la Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo, cuando colapsó el tramo elevado que estaba situado entre las estaciones Olivos y Tezonco.

¿Y por qué el proceso contra constructoras de la Línea 12 se abre en Nueva York?

Ahhhhh, por una simple razón: en México no existe la legislación necesaria para castigar a empresas… con todo y que, presumiblemente, se despacharon del erario para entregar obras irregulares.

“(Estas empresas) siempre suelen ser las favoritas (del gobierno), que siempre suelen obtener y beber de las mieles del presupuesto público federal (…) y nunca han tenido una responsabilidad por las obras que ejecutan”, criticó otro de los representantes legales de los familiares de las víctimas de la Línea 12.

El director de los despachos The Webster Law Firm prevé que será un proceso largo, que puede tomar años, pero eso no importa cuando “el principal derecho de las víctimas es saber con precisión qué ocurrió́”.

Por ahora, el proceso civil será sólo en contra de las empresas que se encargaron de la construcción de la Línea 12… sin embargo, los abogados no descartaron que el asunto se podría ampliar hacia las responsables de las obras de mantenimiento.

Los abogados de las víctimas de la Línea 12 también aclararon que no se meterán con un posible caso de negligencia del gobierno capitalino, ya que en los tribunales de Estados Unidos no se puede juzgar a autoridades mexicanas y eso requiere otro tipo de acciones legales.