Estas son las figuras y celebridades que fallecieron este 2021

Se termina el 2021 que, sin duda, ha sido el escenario para que el mundo vuelva un poco al ritmo cotidiano que conocía previo a la pandemia. Y es que siempre que llega diciembre y nos encaminamos sobre la recta final del año, es inevitable pensar en los diversos cambios vividos, lo mejor que nos pasó, lo peor y todo aquello que aprendimos.

En ese sentido, también recordamos a las personalidades de diversos ámbitos que lamentablemente ya no están entre nosotros. Desde la política, pasando por los deportes, hasta la industria de la música y el entretenimiento, hay figuras que partieron pero que dejan su legado. Rumbo al cierre del 2021, recordamos a las y los grandes que perdieron la vida este año, pero que recordamos gracias al impacto de su vida y sus carreras.

Joey Jordison

La figura de Joey Jordison trascendió para convertirse en leyenda luego de que se diera a conocer su muerte a los 46 años. El exbaterista de Slipknot falleció el 26 de julio mientras dormía, pero no se dio a conocer qué habría causado su partida. Eso sí, no cabe duda que la escena metalera alrededor del mundo mantendrá vivo su legado por siempre. AQUÍ el último concierto del baterista con Slipknot.

Phil Spector

La muerte de Phil Spector a los 81 años impactó a la industria musical. A pesar de que estaba cumpliendo con una condena por el homicidio de la actriz Lana Clarkson y que esto marcó su carrera, no podemos dejar de lado su trabajo como uno de los productores más importantes de la historia, creador del famoso ‘muro de sonido’ y una de las mentes creativas detrás de álbumes importantes para artistas como The Beatles (incluidos discos solistas de Lennon y Harrison), The Beach Boys, Leonard Cohen y The Ramones. ACÁ un repaso por su extensa carrera.

Charlie Watts

El 24 de agosto, se daba a conocer que el icónico baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts, falleció. El músico debió bajarse de la actual gira de la banda debido a que debía someterse a una cirugía de procedimiento cardiaco, aunque al final no se especificó si esto derivó en su deceso. Sin embargo, sus representantes y allegados mencionaron que murió rodeado de su familia y de manera pacífica. AQUÍ la noticia completa.

Dusty Hill

El 28 de julio, se daba a conocer que el legendario bajista de ZZ Top, Dusty Hill, había fallecido a los 72 años mientras dormía en su casa de Houston, Texas. Unos días antes, el músico se retiró de la actual gira de la banda debido a que debía atenderse por un problema de cadera. Sin embargo, no trascendió si hubo alguna complicación derivada de ese asunto o algo más que haya provocado su muerte. Por AQUÍ la noticia.

SOPHIE

La cantante, DJ y productora SOPHIE murió el 30 de enero a la edad de 34 años. Su equipo de representantes informó sobre su deceso a través de la revista MixMag, especificando únicamente que había sufrido un accidente repentino. Su talento la llevó a colaborar durante los últimos años con artistas de la talla de Madonna, Charli XCX, Diplo y Lady Gaga. Además, se le recordará como una importante activista en pro de las personas transgénero.

Bunny Wailer

El 2 de marzo se dio la lamentable noticia de la muerte de Nevill Livingston, mejor conocido como Bunny Wailer, a los 73 años. Se mencionó en su momento que había sido ingresado a un hospital en Jamaica luego de sufrir un derrame cerebral en diciembre de 2020. En su país natal, se le recuerda como una de las figuras más icónicas por ser un miembro fundador de The Wailers, el grupo que acompañó a Bob Marley en gran parte de su trayectoria.

Chick Corea

El mundo del jazz perdió a uno de sus más grandes músicos de la historia en el 2021. Chick Corea, el legendario pianista y ganador de 23 Grammys, falleció el 9 de febrero a los 79 años de edad por causas relacionadas con el cáncer. La industria de la música lo recordará como una de las piezas fundamentales del jazz moderno y como uno de los exponentes que llevo al género a otro nivel.

Alex Malverde

La industria musical de México y en especial la escena del rap nacional, perdieron a uno de sus pilares a principios del 2021. El 13 de enero luego de revelar que estaba enfermo de COVID-19, se reportaba el fallecimiento de Alex Malverde, uno de los promotores y productores de hip-hop más importantes del país, responsable de impulsar carreras como la de Alemán, La Banda Bastón, entre otros. Su trabajo también brilló como uno de los fundadores del sello Homegrown Mafia, uno de los más emblemáticos de la escena actual. ACÁ la noticia completa.

Eulalio Cervantes “Sax”

Una de las leyendas del ska y el rock en México nos dejaba el 14 de marzo. Eulalio Cervantes Galarza, el querido “Sax” de La Maldita Vecindad, falleció a los 52 años debido a complicaciones derivadas del COVID-19 luego de pasar una semana luchando contra la enfermedad. Actualmente, para recordar su legado, se develó una estatua suya en su natal San Luis Potosí.

Greg Gilbert

El 30 de septiembre se dio a conocer que el vocalista de Delays, Greg Gilbert, falleció luego de librar una dura y larga batalla contra un cáncer intestinal que se le había diagnosticado en 2016. Junto a la banda antes mencionada, Gilbert se convirtió en uno de los exponentes más importantes de la escena indie del rock inglés en los 2000 con canciones como “Long Time Coming”.

Lee “Scratch” Perry

Por supuesto que no podíamos olvidarnos de un músico legendario que se nos adelantó este 2021, el enorme Lee ‘Scratch’ Perry. Este productor fue responsable de forjar el sonido del reggae y el dub tal como los conocemos en la actualidad, pues no solo creó su propio sello discográfico, Upsetter Records; también construyó un estudio y grabó seis discos junto a su banda, The Upsetters; y por si esto no fuera suficiente, produjo a artistas que se convertirían en grandes, como Bob Marley and The Wailers.

Mick Rock

El 18 de noviembre, la industria musical se despidió del que es quizá el más importante fotógrafo que ha visto: Mick Rock. El artista y directos de videos musicales falleció a los 72 años, con una carrera en la que fotografió a músicos de la talla de David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Sex Pistols, Syd Barrett, Queen, The Ramones, Blondie y más. Su familia no informó la causa del fallecimiento.

DMX

El legendario rapero DMX, quien cosechó gran reconocimiento en la década de los 90 y los 2000 incluso como actor, falleció el 9 de abril. Unos días antes de perder la vida, Earl Simmons -su nombre real- había sido ingresado a una clínica debido a un ataque cardiaco presuntamente derivado de una sobredosis. Tras su muerte, se lanzó un álbum póstumo titulado Exodus, que estaba planeado para ser su regreso en grande a la escena.

Alan Lancaster

El rock sufrió de bajas muy importantes a lo largo del 2021. Entre ellas podríamos nombrar a Alan Lancaster, el bajista, vocalista y cofundador de una banda legendaria, Status Quo, quien murió a los 72 años. Con el grupo grabó 16 álbumes de estudio y estuvo con ellos de 1962 hasta 1985, pues luego de su presentación en el mítico Live Aid decidió dejarlos para comenzar otros proyectos exitosos como The Party Boys o The Bombers, con los que demostró que su talento iba más allá de la agrupación británica.

Anita Lane

Hacia finales del mes de abril, se dio a conocer que la legendaria cantautora australiana, Anita Lane, había fallecido a los 61 años, aunque sus representantes y allegados no especificaron cuál fue la causa del deceso. Como artista, se le recuerda por ser una frecuente colaboradora de Nick Cave para quien escribió canciones de la talla de “A Dead Song”, “Kiss Me Black”, “From Her To Eternity”y “Stranger Than Kindness”, mismas que las bandas The Birthday Party y The Bad Seeds popularizaron.

Richard H. Kirk

Richard H. Kirk, el reconocido miembro fundador de Cabaret Voltaire y una figura pionera de la música electrónica en el Reino Unido, murió el 21 de septiembre a los 65 años.El músico había retomado el nombre de la banda, aunque ahora como solista, durante los últimos años luego de que la banda se desintegrará a mediados de los 90 por completo.

Entretenimiento

Larry King

Uno de los grandes del periodismo a nivel internacional nos dejaba también durante el primer mes del 2021. Larry King falleció el 23 de enero luego de haber sido ingresado a un hospital debido a complicaciones relacionados con el COVID. Su nombre brilló como una de las personalidades más importantes en los medios, siendo recordado por programas como Larry King Live que condujo por más de 25 años en CNN. Desde personajes de la política hasta el espectáculo, Larry impuso un estilo que lo encumbró en el terreno de la comunicación.

Dean Stockwell

El legendario Dean Stockwell falleció el 7 de noviembre a los 85 años por causas naturales en su casa. Tenía 85 años. El actor tenía un gran currículo en el que destacan sus apariciones en Blue Velvet, Married To The Mob y su trabajo más sobresaliente: la serie Viajeros en el tiempo. También participó en la adaptación de Dune de David Lynch. AQUÍ la noticia.

Christopher Plummer

El emblemático Christopher Plummer falleció el 5 de febrero rodeado por sus seres queridos, quienes mencionaron en su momento que había muerto de manera pacífica. El icónico actor canadiense se hizo conocido en la industria del cine gracias a su papel como el Capitán Von Trapp en la película The Sound of Music. Sus trabajos más recordados desde finales de los 90 a la actualidad, comprenden cintas como 12 Monkeys, The New World, Knives Out, Beginners y en el terreno de la animación, prestó su voz para el personaje de Charles Muntz de UP de Pixar. AQUÍ una anécdota del actor con Terrence Malick.

Michael K. Williams

También el 6 de septiembre pero en Nueva York, la policía de la ciudad encontró el cuerpo sin vida del actor Michael K. Williams en la casa de este último. Tenía 54 años de edad. En los días posteriores, se reveló que la estrella de The Wire había tenido una sobredosis de fentanilo mezclado con heroína y cocaína que le provocaron una intoxicación aguda.

Sammy Pérez

El espectáculo mexicano se despidió de la icónica figura de Sammy Pérez, el actor mexicano que se hizo conocido por sus apariciones en diversas producciones televisivas de Eugenio Derbez. Sammy tenía 55 años cuando presentó complicaciones por coronavirus, lo que lo orilló a internarse de emergencia en un hospital. Desafortunadamente, el actor perdió la vida el 30 de julio. AQUÍ las reacciones a su muerte.

Helen McCrory

El 16 de abril, la escena del espectáculo británica y mundial se despedía de la increíble Helen McCrory, quien lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer a los 52 años. Sin embargo, su legado se mantiene intacto a través de sus actuaciones como Narcissa Malfoy en la saga cinematográfica de Harry Potter o como Polly Gray en Peaky Blinders.

James Michael Tyler

Los fanáticos de toda la vida de la serie Friends y el elenco de la reconocida sitcom, lamentaron el muerte de James Michael Tyler, el actor que interpretó al gerente del Central Perk, Gunther. Justo como lo reveló en la reunión del elenco, Tyler había sido diagnosticado con una etapa avanzada de cáncer de próstata en 2018. Esta fue la causa de su fallecimiento el 24 de octubre. ASÍ reaccionó el elenco de Friends a la noticia.

Willie Garson

El reconocido actor y productor Willie Garson perdió la vida a los 57 años el 21 de septiembre. Eventualmente, se confirmó que su deceso fue provocado por el cáncer de páncreas contra el que libraba una batalla de tiempo atrás. El espectáculo lo recordará por siempre gracias a sus apariciones en Sex and the City como Stanford Blatch o como Mozzie en White Collar. AQUÍ el mensaje de Sarah Jessica Parker.

Octavio Ocaña

El 29 de octubre, el actor juvenil Octavio Ocaña, conocido por su papel en la serie mexicana Vecinos como Benito, murió luego de una persecución que sostuvo con la policía local y tuvo lugar en el Estado de México. La Fiscalía mexiquense confirmó que el actor perdió la vida por un disparo que el mismo se dio accidentalemente (AQUÍ la noticia).

Dustin Diamond

El mundo del espectáculo se despedía el 1 de febrero de Dustin Diamond, el icónico actor que interpretó a Samuel “Screech” Powers en Salvados por la campana. Habían pasado solo tres semanas desde que había recibido un diagnóstico de cáncer, el cual le provocó un carcinoma pulmonar. Sin duda, muchos fanáticos de los 90 lo llevará en el recuerdo por siempre. AQUÍ su vida después del éxito de Salvados por la campana.

Felipe Cazals

El cineasta Felipe Cazals, considerado como un director fundamental en la historia del cine mexicano, murió el sábado 16 de octubre a la edad de 84 años. Con más de 40 cintas su haber, Cazals forma parte de la enrome tradición de grandes cineastas que nuestro país ha dado y películas como Canoa (1975), El Apando (1975) y Las Poquianchis (1976) lo comprueban. AQUÍ una cronología de su carrera.

Cepillín

Cepillín marcó a varias generaciones de niños mexicanos con canciones como “La feria de Cepillín” o “En el bosque de la China”. Por eso fue que la noticia de su fallecimiento el 8 de marzo se resintió de manera nostálgica en nuestro país, esto luego de que Ricardo González -su nombre real- fuera ingresado en los días previos al hospital para una operación. El llamado “Payasito de la tele” murió luego de presentar una insuficiencia cardiaca y neumonía que además, se complicó tras serle detectado tejido canceroso. AQUÍ un recorrido por su carrera en el futbol.

Ricardo Silva

La voz de Ricardo Silva es una de las más recordadas por la generación que creció en la década de los 90. ¿La razón? Silva fue el intérprete del tema de opening de Dragon Ball Z. El actor falleció en el mes de febrero a los 67 años de dedad tras ser hospitalizado. Participó en algunas de las series y animes más destacados en la televisión como Digimon, Inuyasha, Supercampeones, Pokémon, Sonic: El Héroe, Chip y Dale al Rescate, Los Pequeños Muppets, Phineas y Ferb, Tortugas Ninja, Las Chicas Superpoderosas, entre otras.

Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, conocido actor francés que formó parte del movimiento conocido como la Nouvelle vague comandada por Jean-Luc Godard en los 60, murió a los 88 años de edad el 6 de septiembre en Francia. Hace más de 20 años, el histrión sufrió un derrame cerebral que complicó su estado de salud en los años posteriores. ACÁ la noticia.

Jessica Walter

El mundo del espectáculo y la televisión lamentaron profundamente la muerte el 24 de marzo de Jessica Walter, la icónica actriz a la que muchos recuerdan con cariño por sus papeles en series como Archer y como Lucille Bluth en Arrested Development. Tenía 80 cuando murió mientras dormía en su residencia de Nueva York y no se especificó la causa dela muerte.

Rosita Quintana

La Época de oro del cine mexicano es determinante en la historia del séptimo arte en nuestro país, y el nombre de Rosita Quintana es uno de los más importantes. La actriz murió a los 96 años a mediados del mes de agosto, la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). La también cantante fue mayormente conocida por su colaboración con Tin Tan en algunas de sus películas más exitosas como Calabacitas tiernas, Soy charro de levita y No me defiendas compadre. También trabajó con Luis Buñuel en Susana y con Pedro Infante en El mil amores. AQUÍ la noticia.

Virgil Abloh

La industria de la moda se tuvo que despedir de una de sus mentes creativas más importantes de los últimos años. Virgil Abloh, director artístico de Louis Vuitton, falleció a los 41 años de edad luego pelear contra el cáncer en una lucha que libró en privado, informaron sus allegados. Figuras de la música como Kanye West y otros artistas que fueron amigos de él expresaron sus condolencias y otorgaron diversos homenajes a Abloh tras su muerte el 28 de noviembre. AQUÍ el homenaje de Ye a su amigo.

Cloris Leachman

El 27 de enero, se reportaba el fallecimiento de la legendaria Cloris Leachman. La actriz, que en su carrera cosechó más de 20 nominaciones a los Emmys y ganó ocho estatuillas, perdió la vida por causas naturales a la edad de 94 años. Cloris tiene su nombre escrito con letras doradas en la industria de la televisión por su papel como Phyllis Lindstrom en la sitcom The Mary Tyler Moore Show. Hacia el nuevo milenio, el público la vio en un memorable papel como la irreverente abuela Ida de Malcolm In The Middle.

Alfonso Zayas

El cine de ficheras de la década de los 70 siempre se ha considerado como una época oscura de nuestra filmografía, pero de ahí salieron algunos actores bastante conocidos. Tal es el caso de Alfonso Zayas, quien falleció a principios de julio a los 80 años de edad. El actor apareció en cintas como La Pulquería, El ratero de la vecindad y El día de los albañiles, perteneciendo a una de las familias del cine y la televisión en México.

Isela Vega

El cine mexicano perdió a una de su grandes figuras luego de que la actriz, directora, guionista y productora Isela Vega perdiera la vida el 9 de marzo a causa del cáncer. Vega fue una importante personalidad de la escena mexicana que rompió los esquemas del erotismo en la pantalla grande nacional. Se le recuerda por sus destacadas actuaciones en El llanto de la tortuga, Las reglas del juego, La viuda negra, La ley de Herodes y Las horas contigo.

Richard Donner

El cineasta Richard Donner fue sin duda uno de los personajes del cine más queridos de los 80 y los 90 gracias a su trabajo en películas como Superman con Christopher Reeve, The Goonies y Lethal Weapon. El icónico director falleció a los 91 años el 5 de julio luego de sufrir una falla cardiopulmonar. AQUÍ la noticia.

Sandie Crisp

Quizá de entrada no les suene el nombre de Sandie Crisp (su primer nombre era Johnnie Baima que utilizaba el nombre artístico de The Goddess Bunny); pero en realidad, fue una de las figuras de internet más conocidas a partir de que fue la protagonistas del video de “Obedece a la morsa”. Antes de que este video se hiciera viral, Sandie ya era una actriz trans de culto de cine independiente. La actriz falleció en enero a los 61 años de edad.

Enrique Rocha

Una de las voces más potentes y conocidas de la televisión mexicana, sin duda fue la de Enrique Rocha, quien murió a los 81 años de edad el pasado mes de noviembre. El actor nacido en Guanajuato inició su carrera en las telenovelas en los 60, pero fueron en décadas posteriores que alcanzó la fama con su participación en novelas como El privilegio de amar, Rebelde, Las vías del Amor y más.

Halyna Hutchins

El 21 de octubre, la reconocida directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida en el trágico incidente que tuvo lugar en el set de grabación de la película Rust, donde presuntamente el actor Alec Baldwin detonó un arma de utilería que, sin saberlo, estaba equipada con un misil real. Tenía 42 años. AQUÍ las últimas palabras de Baldwin respecto a la tragedia.

Óscar Cadena

Uno de los pioneros del formato del reportaje en la televisión mexicana también nos dejó este año. A finales de octubre, el 28, el periodista Óscar Cadena falleció a los 75 años de edad. Lo recordaremos por su medio siglo de carrera en los medios de comunicación, pero especialmente aquel programa de ‘Cámara Infraganti’, que creó un popular un espacio de denuncia ciudadana.

Príncipe Felipe de Edimburgo

Y claro, también desde el Reino Unido nos llegó un notición… no tan sorprendente, pues tenía 99 años, pero definitivamente tuvo su impacto: el longevo Príncipe Felipe de Edimburgo falleció en abril de este 2021. Además de su matrimonio con la Reina Isabel II, el británico tuvo una vida de locura que lo vio rodearse de la realeza en su casi centenario en este mundo. Polémico, lleno de rumores de infidelidad, aventuras por todo el planeta y por supuesto, personaje principal en ‘The Crown’.

Antonio Helguera

Helguera, com firmaba cada uno de sus cartones, fue un caricaturista —o monero, como preferimos decirles— que murió en junio de 2021. El dibujante político empezó trabajando en El Día, pero tuvo sus momentos más reconocidos en La Jornada, Proceso y por supuesto, en la revista El Chamuco. Ganó en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo y era famoso por su crítica mordaz a los pasados gobiernos… cosa que lo volvió polémico durante el último sexenio, por su cercanía al presidente.

Tomiii 11

¿No te suena el nombre? Pues ese era el usuario de Tomás Blanch, un niño en Chile que cumplió su sueño de ser YouTuber y en el camino, conquistó al internet de toda Latinoamérica. Juntó más de 10 millones de suscriptores en la plataforma, ganó varios premios de contenido digital y cosechó millones de visitas. Falleció por su delicado estado de salud a finales de agosto de 2021.

Celeste Batel

Nacida en Portugal, Celeste Batel hizo mella en la política mexicana por sus casi 60 años de matrimonio con Cuauhtémoc Cárdenas. Batel fue presidenta del DIF en Michoacán, acompañó las candidaturas presidenciales de Cárdenas y de paso, tuvieron tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Falleció en octubre de este año y los políticos mexicanos le brindaros varios mensajes de despedida.

Los defensores ambientales

Por su trabajo, cada una de las personas merecería una entrada en esta lista, pero la problemática en México está canija: nuestro país es puntero en el mundo en los asesinatos, ataques y violencia contra los defensores ambientales. Opositores a la reapertura de tiraderos, quienes querían frenar termoeléctricas, quienes luchaban por limpieza de ríos o defensores del agua en territorios yaqui perdieron la vida en este 2021… y solo por mencionar algunos.

Victoria, José Eduardo, Lucas y otras víctimas de la violencia policial

Otra vez una lista de nombres, pero las historias de violencia policial hicieron su marca en este 2021. Victoria, una migrante que murió en Quintana Roo. José Eduardo, un chavo de 23 años que perdió la vida en Yucatán y Lucas Villa, un manifestante que desató protestas masivas en Colombia. Los movimientos, la lucha y las calles corearon su nombre en espera de que la violencia por parte de las autoridades no se repita más.

Gerd Muller

Gerd Muller es una de las grandes figuras del futbol internacional, pero particularmente de Alemania. Su trayectoria se escribe con letras doradas: solo con el Bayern Múnich anotó 566 goles en 607 partidos; con la Selección de Alemania anotó 68 goles en 62 partidos. Cuando firmó con el equipo bávaro tenía 19 años y se aseguró de que su contrato le permitiera mantener un trabajo de medio tiempo en una mueblería.

Javier Sahagún

Experto en lucha libre, box, WWE y futbol, participó en la cobertura de cuatro Copas del Mundo y cinco Juegos Olímpicos. Murió en octubre de 2021 con más de 20 años de experiencia y es recordado por presentar notas de color por demás emotivas.

Frank Williams

Fundador de la escudería Williams en 1977, dejó un legado impresionante en su equipo y en toda la Fórmula 1. Entre las décadas de los 80 y 90 consiguieron nueve campeonatos de constructores y siete de pilotos, además, reclutó a Alain Prost y Ayrton Senna. Considerado el director de equipo más exitoso de la historia, también recibió la Orden del Imperio Británico. Desafortunadamente, el impacto de la pandemia de COVID-19 provocó que la escudería fuera vendida a mediados de 2020, pero la imagen de Sir Frank Williams perdurará para siempre.

Martín Pérez Padrón

El proyecto de Santos Femenil luce cada vez más sólido y nada de eso habría sido posible sin el trabajo de Pérez, su ex director técnico. El timonel también se desempeñó en otros cargos: fue auxiliar técnico de las Guerreras desde 2018 y tomó las riendas del proyecto en el Clausura 2020. Desde que se dio a conocer su fallecimiento en enero, las jugadoras le dedicaron cada partido e incluso llegaron a la Liguilla del Apertura 2021 con la base de su trabajo.

Jeanette Zacarías

El deporte mexicano entró en luto cuando se dio a conocer la muerte de la joven boxeadora. Zacarías murió después de varios días en coma, resultado de su última pelea en agosto de 2021. Con solo 18 años de edad, tuvo su primer combate fuera de México ante Marie Pier Houle y era apenas el sexto de su carrera profesional.

Gerardo Valtierra

Ex comentarista y analista de Televisa, contaba con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación. Entre el trabajo de Gerardo Valtierra se encuentran la cobertura de seis Mundiales y otros eventos internacionales como Juegos Olímpicos. Fiel seguidor del Atlante, recibió diferentes homenajes, incluido el del equipo de sus amores.

Jimmy Greaves

Campeón del mundo con Inglaterra en 1966, Jimmy Greaves es el máximo goleador del Tottenham con 266 goles en 379 partidos. Con su país marcó en 44 ocasiones y 57 partidos. Antes pasó por el Chelsea, equipo con el que se convirtió en el máximo goleador de dos temporadas de la Premier League y luego fichó con el Milan; al final, se retiró en el Barnet.

Zizinho

Padre de los hermanos Dos Santos, murió en julio de 2021 y dejó un gran legado en el América. Zizinho tuvo tres etapas como jugador azulcrema (1980-1992, 1983-1984 y 1990-1991) y heredó la pasión por sus colores a Giovani, quien ya pasó por el club. En México también pasó por el León, Necaxa y Monterrey.