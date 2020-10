“Viene el mesías y ayudará a Tabasco”: Charlie Valentino sobre visita de AMLO en medio de inundaciones

Aunque el paso del huracán Delta pegó más en Yucatán y Quintana Roo, otra entidad que se vio afectada fue Tabasco, donde se registran graves inundaciones. ¿Y qué recomendó el ya tristemente célebre diputado Charlie Valentino? Rezar y confiar en que “el mesías” los ayudará…

Durante su intervención ante el Congreso de Tabasco, el diputado Charlie Valentino León sintió que las inundaciones que se registran al menos ocho municipios del Estado eran el escenario perfecto para presumir que es un ferviente religioso. Así que les pidió a sus compañeros legisladores echarse unas oraciones.

“Quiero que sepan que a mí desde pequeño mi madre mi inculcó principios y definitivamente creo en Dios y sabes que hoy se está presentando en el estado de Tabasco un problema muy agresivo y no me queda nada más que recomendarle a todos ustedes que recen por Tabasco”.

Al buen Charlie Valentino no le fue suficiente con la mirada de “chale, qué onda con este güey” que echaron algunos de los presentes, así que de la fe pasó rápido al fanatismo al anunciar que Tabasco está por recibir la visita del “mesías”… esto, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador…

El diputado tabasqueño de Morena, Charlie Valentino León Flores Vera expresó que en una semana "El Mesías" arribará a #Tabasco y con eso se solucionará el problema de las inundaciones. pic.twitter.com/uWnTRuPTs6 — XEVA TABASCO (@XEVATabasco) October 7, 2020

“No me queda nada más que recomendarles a todos ustedes que recen por Tabasco, recen por las personas que más lo necesitan, que Dios próximamente y seguramente nos va a ayudar, porque el mesías en una semana más arribará a tierras tabasqueñas y con su ayuda Tabasco saldrá adelante, Dios los bendiga a todos”, concluyó el diputado local (por Morena, obviamente).

AMLO visitará Tabasco, Oaxaca y Chiapas

Efectivamente, como señaló el homónimo del legendario comediante, AMLO visitará dentro de unos días al estado de Tabasco. Así lo anunció el pasado martes, durante su conferencia mañanera. De acuerdo con lo previsto por el presidente, además de echarse una vuelta por su entidad natal, también hará lo propio por Chiapas y Oaxaca.

En el caso de Tabasco, AMLO estará en presa Peñitas, para checar los trabajos que se realizan “para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco, porque se debe no sólo a las lluvias la inundación, sino al mal manejo de las presas, que no turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares”.