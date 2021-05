“Fantasioso” pensar que no habrá casos de COVID con clases presenciales, dice López-Gatell

Ayer, hasta con tablas rítmicas salieron a protestar alumnos que se niegan a regresar a las aulas. A ellos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, les dice que no hay de que preocuparse: el retorno a las clases presenciales se hará de forma segura… nomás no le pidan peras al olmo.

Un grupo de estudiantes se manifestó contra el regreso a clases presenciales. Exigen que primero se avance en la vacunación. pic.twitter.com/3zOr64Fxe6

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 25, 2021

Durante la conferencia que se echa diario desde Palacio Nacional, el buen López-Gatell garantizó que los protocolos de seguridad sanitaria se han ido actualizando a lo largo del laaaaaargo año en que no ha habido clases de manera presencial. Entonces, ahora que ya es hora de volver a la escuelita, no hay de qué preocuparse (tanto): “tengan la tranquilidad de que los ambientes serán seguros”, señaló el funcionario.

Ahora… una cosa es que se tomen todas las medidas preventivas, pero nada garantiza que no habrá contagios.

“Muy importante, no tener falsas expectativas. La pregunta obvia es ¿eso significa que no va a haber casos de enfermedad en los recintos escolares? No, no significa eso, sería completamente fantasioso pensar que no va a haber ni un solo caso”.

El señalamiento de Hugo López-Gatell se dio para contestar a las manifestaciones realizadas ayer en las calles de la Ciudad de México. Según reportaron varios medios, un contingente importante de jóvenes marchó para exigir que el regreso a las clases sea seguro.

La marcha de los estudiantes se da luego que el pasado 19 de mayo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el regreso a las clases presenciales en la CDMX sucederá el próximo 7 de junio. Claro, será un regreso escalonado, ordenado, seguro… y, sobre todo, voluntario.

Así que bueno, si ahora que la chaviza regrese a clases se difunde que, por ahí, hubo algún caso de COVID-19… no debe de haber alarma. Ese panorama ya está contemplado por las autoridades.

“Se pueden presentar casos, pero lo importante es que se tenga una reducción al mínimo posible de ese riesgo y que también se tenga la capacidad de identificar tempranamente la ocurrencia de casos o la ocurrencia de brotes para que conjuntamente autoridad sanitaria, autoridad educativa y la comunidad de padres y madres de familia trabajen conjuntamente para responder ante este tipo de situaciones”, explicó Hugo López-Gatell.