Diputado Faustino de la Cruz recibe dosis de realidad; fue asaltado con violencia en Ecatepec

Una noticia que no debería de, pero sí hace que muchos digan: “a ver si así ya hace algo, porque la situación está del cocol”. Pues ya veremos cómo toma lo que le pasó el diputado Faustino de la Cruz.

Por medio de sus redes sociales, el diputado de Morena, Faustino de la Cruz, reportó que fue víctima de un robo con violencia. Según se describe, la forma en que se le despojó de sus pertenencias al legislador de Ecatepec, es la misma que sufren varios ciudadanos a diario.

“Sufrí un asalto con violencia, me encuentro bien, lo que se llevaron fue material, me duele ver qué parte de la juventud en Ecatepec no encuentra el cauce para su desarrollo y crecimiento personal!!”, señaló el diputado.

Aunque Faustino de la Cruz no dio detalles del robo del que fue víctima, La Jornada difundió imágenes que más o menos dan una idea de lo sucedido: al menos dos sujetos armados se le dejaron ir, cuando caminaba por las calles de Ecatepec. De hecho, muy cerca del palacio municipal, esto a plena luz del día: alrededor de las 14:40 horas de ayer, 28 de marzo.

Asaltan al diputado local del distrito 21 por Morena, Faustino de la Cruz, lo encañonaron y despojaron de su cartera y sus dos celulares. Ocurrió en la calle Juárez Norte en San Cristóbal Ecatepec. En las imágenes se ve cuando pasa el diputado y atrás dos sujetos en motocicleta pic.twitter.com/SW1Eid5nYx — Javier Salinas C (@jscesareo) March 29, 2022

Según el reportero de La Jornada, Javier Salinas, el diputado de Morena en representación del Distrito XXI, fue encañonado por dos sujetos. Ante el poder de las armas, De la Cruz no hizo más que entregar su cartera y dos celulares que llevaba consigo.

En las imágenes compartidas por Javier Salinas sólo se alcanza a ver cómo Faustino de la Cruz pasa y, atrás de él, dos personas: una a bordo de una motocicleta, la otra caminando, pero con el casco protector. Esos serían los presuntos asaltantes.

En el mensaje publicado por el diputado luego de lo ocurrido, éste asegura que trabajará para que la situación de inseguridad cambie en Ecatepec. Sin embargo, lo hará por medio de la política que ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Abrazos, no balazos”, escribió Faustino de la Cruz al informar del asalto del que fue víctima.

Hasta el momento las autoridades de Ecatepec no han dado información sobre lo que ocurrió con el diputado local. Tampoco la Fiscalía del Estado de México o cualquier otra instancia.