FBI confirma la muerte de Brian Laundrie, novio de la influencer Gabby Petito

Este 21 de octubre se dio una actualización importante en el caso de la influencer Gabby Petito. Y es que el FBI informó que las autoridades encontraron restos humanos pertenecientes a Brian Laundrie, novio de Petito y el principal sospechoso de la desaparición y homicidio de la creadora de contenido reportado en septiembre pasado.

A través de un escrito el FBI detalló que el pasado 20 de octubre se encontraron restos óseos en la Reserva de Carlton, ubicada en el condado de Sarasota, Florida, donde se toparon con “artículos de interés” pertenecientes a Brian Laundrie, quien desapareció luego de que el caso de Gabby Petito se diera a conocer.

“El 21 de octubre de 2021, una comparación de registros dentales confirmó que los restos humanos encontrados en T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve y Myakkahatchee Creek Environmental Park son los de Brian Laundrie”, dice el comunicado difundido por el FBI en Denver, en donde indicaron que los padres del joven ya fueron notificados del hallazgo.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM

— FBI Denver (@FBIDenver) October 21, 2021