Atentos: Fechas para cambios e inscripciones extemporáneas de educación básica en CDMX

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), dio a conocer las fechas y procedimientos para realizar cambios extemporáneos de plantel, así como para inscripciones extemporáneas de alumnas y alumnos en escuelas públicas de educación básica en la capital.

¿Cuáles serán estas fechas?

Para realizar las inscripciones correspondientes en escuelas de la Ciudad de México, los padres de estudiantes de otros planteles educativos, entidades federativas o del extranjero; de 2º a 6º de primaria, y de 2º a 3º de secundaria, tendrán hasta el 24 de julio para enviar su solicitud al siguiente correo: [email protected].

Por otra parte, las y los alumnos que estén por ingresar a 1º, 2º y 3º de preescolar, así como a 1º de primaria y secundaria, y que por alguna razón sus padres no pudieron realizar una solicitud de preinscripción en alguna de las escuelas públicas de la capital, y que además no cuenten con un lugar asignado por parte del SAID, podrán hacerlo del 27 al 31 de julio en el siguiente correo: [email protected].

¿Qué datos y documentos deben enviarse?

Para los dos casos anteriores, los padres de los estudiantes deberán enviar los siguientes datos y documentos a los correos señalados:

Nombre completo de su hija y/o hijo. CURP que sea legible. Grado en el que solicita inscripción. Proponer tres escuelas públicas de su preferencia, con domicilio. Boleta de Evaluación del grado inmediato anterior, que sea legible. Nombre y teléfono de la madre, padre de familia o tutor responsable de la solicitud.

Luego de enviar esta información, la AEFCM revisará la solicitud y, en caso de resultar procedente, antes del inicio del Ciclo Escolar el solicitante recibirá por correo electrónico el formato de inscripción.

¿Cómo será el proceso de inscripciones?

La SEP señala que si el semáforo se encuentra en verde en la primera semana de agosto, en la Ciudad de México, las inscripciones se realizarán de forma presencial en las escuelas. Eso sí, cumpliendo con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de Salud y también de acuerdo con el calendario que el plantel les indique.

Sin embargo, si las autoridades indican que aún no es posible asistir a las escuelas, el o la directora del plantel deberá comunicarse con los solicitantes por teléfono o correo para indicar el grupo o los grupos donde se registró a su hijo o hija, además de informarles sobre el regreso a clases.

Por otra parte, la entrega de documentos podrá realizarse durante los tres primeros meses del Ciclo Escolar 2020-2021.

¿Qué documentos deben entregarse para las inscripciones?

Preescolar

Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

o documento legal equivalente (para cotejo). CURP .

. Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo).

(para cotejo). Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

emitido por cualquier institución pública o particular. Cuatro fotografías de su hijo o hija , tamaño infantil, a color o blanco y negro.

, tamaño infantil, a color o blanco y negro. Tres fotografías de de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo , en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

, en tamaño infantil, a color o blanco y negro. Boleta de evaluación o Reporte de evaluación del grado anterior.

Primaria

Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

o documento legal equivalente (para cotejo). CURP .

. Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

emitido por cualquier institución pública o particular. Cuatro fotografías de su hijo o hija , tamaño infantil, a color o blanco y negro.

, tamaño infantil, a color o blanco y negro. Tres fotografías de de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo , en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

, en tamaño infantil, a color o blanco y negro. Original y copia del Certificado de Educación Preescolar (para cotejo).

Secundaria

Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

o documento legal equivalente (para cotejo). CURP .

. Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

emitido por cualquier institución pública o particular. Cuatro fotografías de su hijo o hija , tamaño infantil, a color o blanco y negro.

, tamaño infantil, a color o blanco y negro. Tres fotografías de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo , en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

, en tamaño infantil, a color o blanco y negro. Original y copia del Certificado de Educación Primaria (para cotejo).

Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al siguiente teléfono: 55 36 01 87 99 extensión 40887, de 10:00 a 16:00 horas.