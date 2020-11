“Buena noticia para los mexicanos”: Felipe Calderón felicitó a Joe Biden por su virtual victoria

Aunque la costumbre no escrita cuando un candidato se proclama presidente electo de una nación, es que los jefes de Estado reconozcan su victoria y lo feliciten, en México ese no fue el caso. Felipe Calderón se tomó la molestia de mandarle un mensaje a Joe Biden tras su virtual victoria sobre Donald Trump en la elección presidencial, cosa que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo.

La felicitación de Felipe Calderón para Joe Biden

El expresidente de México no dejó pasar la oportunidad de felicitar a quien será el presidente número 46 de los Estados Unidos de América a través de su cuenta de Twitter, y hasta presumió un par de fotos de antaño donde posa junto a Joe Biden.

“Felicidades a Joe Biden por ser electo como el próximo Presidente de los Estados Unidos. Una buena noticia para los americanos, pero también para los mexicanos“, escribió Felipe Calderón en sus redes sociales la tarde de este sábado luego de que se dieran a conocer los resultados de la votación en el estado de Pennsylvania.

Felicidades a @JoeBiden por ser electo como el próximo Presidente de los Estados Unidos. Una buena noticia para los americanos, pero también para los mexicanos. pic.twitter.com/8n6KP4Phuu — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 7, 2020

Cabe mencionar que Calderón ya se había adelantado a pronunciarse en favor de Joe Biden desde este viernes, pues en otro tuit publicado ese día indicó que el candidato demócrata se perfilaba como el ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, y lo calificó como un hombre “honesto, responsable y conocedor de México”.

@JoeBiden se perfila para ser el próximo presidente de EUA. Es un hombre honesto, responsable y conocedor de México, una buena noticia para nosotros. Enhorabuena para nuestros pueblos. Con él he tenido una relación de respeto y aprecio. pic.twitter.com/DihFy63rOK — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 6, 2020

AMLO prefiere esperar

Como dijimos antes, Felipe Calderón hizo lo que AMLO todavía no se animó a hacer… felicitar a Joe Biden. Resulta que el presidente de México aseguró desde Tabasco que prefiere esperar a que termine bien todo el rollo de las elecciones en Estados Unidos (porque Trump dice que esto está lejos de terminar), antes de reconocer la victoria de algún candidato.

“Yo no puedo decir: felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia. Todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores“, expresó AMLO en conferencia de prensa.

Y bueno, como ya sabemos que si AMLO no autoriza algo, nadie en el Gobierno o en Morena lo contradice, pues hasta ahora ningún funcionario de la 4T se ha animado a felicitar, reconocer o al menos mencionar el nombre de Joe Biden. Los gobernadores del PAN, por otro lado, ya se pronunciaron e indicaron que la relación bilateral con Estados Unidos tomará un rumbo “más propositivo” tras el triunfo del demócrata.

El resultado electoral en #EstadosUnidos es un llamado al retorno de la alta política: de la reconciliación, la moderación y la sensatez. El mundo requiere replantear sus liderazgos. Estamos seguros que la relación bilateral tomará un camino más propositivo con @JoeBiden. — Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) November 7, 2020

¿Será todo lo anterior una señal de que la relación entre Biden y AMLO no va a ser la mejor que hayamos visto entre dos presidentes? Habrá que ver… habrá que ver.