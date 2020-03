“Le tomo la palabra”: Calderón se disculpa y dice que sí hará tregua con AMLO

La contingencia por el coronavirus está canija y todo sea por el bien de México. ¿Qué pasó? Felipe Calderón se disculpó con AMLO por un tuit que publicó y de paso dijo que sí habrá una tregua entre ellos.

En la conferencia mañanera de este 31 de marzo, AMLO pidió a sus adversarios —“los conservadores”— que le concedieran una tregua en lo que pasa la contingencia por el coronavirus. El mensaje iba dirigido para Calderón, quien señaló a AMLO por una extraña imagen en Badiraguato, Sinaloa.

¿Cuál era? Tras la visita de AMLO a Sinaloa, se difundió una noticia falsa sobre una presunta reunión con el hermano del Chapo Guzmán y en la difusión de la imagen participó —como no queriendo— el expresidente.

Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia. Pongo a su disposición la experiencia adquirida con H1N1. Enfoquémonos en servir a México en esta hora tan difícil. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

“Le tomo la palabra, hagamos una tregua”

“Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es)”, fue el primer tuit que el expresidente publicó referente al tema del hermano del Chapo.

Sr. Presidente: aquí acompaño el tweet en el que hice una pregunta abierta. No hice la afirmación que Usted dice. Pregunté y estoy en mi derecho. También publiqué la aclaración de la Sra. Beatriz Gutiérrez. Si eso le parece ofensivo o calumnioso, me disculpo. (no lo es) https://t.co/HcljSC83MT — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 31, 2020

¿Luego? Llegó la frase esperada por Andrés Manuel López Obrador: “Le tomo la palabra, hagamos una tregua. No polaricemos ni desde la Presidencia (conservadores, etc), ni desde la oposición. Concentrémonos en atender la emergencia”.

Ámonos. Calderón aprovechó para poner a disposición de AMLO su experiencia adquirida en la crisis del H1N1, pues las cosas pintan difíciles para México —si los ciudadanos y gobierno no logran aplanar la curva de contagios por coronavirus.