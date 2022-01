¿Y ahora? Félix Salgado Macedonio pide licencia para dejar su cargo como Senador

No tiene mucho que Félix Salgado Macedonio anduvo buen rato fuera de su cargo como Senador por eso de que le dio por ser gobernador de Guerrero y pues necesitaba ser libre para su campaña. Pero aunque no ganó dicha gubernatura (al menos no directamente), volverá a dejar sus funciones para después.

Salgado Macedonio vuelve a dejar su cargo como Senador

Así mero, el famoso “Toro sin cerca” todavía no terminaba de celebrar su cumpleaños con fiesta masiva pese a la pandemia, cuando ya andaba pensando en tomarse unas vacaciones una licencia de su puesto como Senador de la República.

Él mismo dio a conocer lo anterior a través de sus redes sociales la tarde de este sábado. El militante de Morena explicó que ya hizo el trámite formal para que le den la mencionada licencia y poder separarse de su cargo desde este mismo fin de semana.