Se disculpa sí o sí: Tribunal Electoral determina que Noroña violentó a diputada

Por unanimidad, este 20 de enero los magistrados de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, sí cometió violencia política en razón de género en contra de la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández.

De esta manera confirmó lo que ya había concluido el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿Qué significa? Que ahora Noroña debe ofrecer una disculpa pública sí o sí, ademas de cumplir las medidas de reparación y restitución dictadas por el INE. De lo contrario se le va a sancionar como corresponde e incluso de le puede integrar al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

¿Ahora qué hizo Noroña?

El pasado 4 de octubre de 2019, durante una sesión en la que se atendía el tema de la trata de personas en Tlaxcala, el diputado del PT hizo un comentario refiriéndose a la diputada del PAN Adriana Dávila Fernández aunque no mencionó su nombre.

“La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo el finísimo diputado.

¿Y cómo se dieron cuenta que hablaba de ella? El coordinador del PAN en la Cámara, Juan Carlos Romero Hicks, señaló en conferencia que la diputada Dávila es la única que antes fue senadora.

Después de estas declaraciones, diputados de otros partidos pero principalmente mujeres mostraron su apoyo a la legisladora y exigieron una sanción para Noroña.

Aunque unos días después de los señalamientos y de que el mar se le fue encima, Noroña reconoció que cometió un error y admitió que no tenía pruebas de que Dávila estuviera vinculada con grupos criminales e trata de personas, cuando el INE determinó su sanción afirmó que no pediría ninguna disculpa porque no ejerció violencia política de género contra nadie.

La sanción del INE

Fue el 15 de octubre de 2019 cuando la diputada Adriana Dávila presentó denuncias ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de la República (FGR) y el INE.

El 26 de noviembre de 2020, el INE determinó que Noroña sí tenía responsabilidad en violentar a la diputada políticamente por razones de género y dictó ciertas medidas.

Entre ellas se encuentra una disculpa pública por parte de Noroña en la que reconozca lo que pasó y la aceptación de su responsabilidad pero también que se inscribiera y aprobara los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionados con masculinidades y derechos humanos.

El diputado Noroña afirmó que no obedecería al INE, que no pediría disculpa pública y que además no había ejercido ninguna violencia de género.

El diputado impugnó esta resolución el 30 de noviembre del año pasado y el 4 de diciembre a través de un juicio ciudadano y un recurso de apelación. Finalmente el Tribunal determinó que Noroña sí tiene culpa y que debe acatar las sanciones del INE sí o sí.