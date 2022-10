En medio de las protestas de sus colegas, Fernando Agustín Villalobos Ramírez, médico interno de pregrado en el Hospital 1° de Octubre, fue liberado, aunque los cargos que presentó el ISSSTE siguen en pie.

Este caso se ha viralizado gracias a médicos y médicas que se han movido en las calles y redes para que la gente sepa la situación por la que pasa Fernando Villalobos. Y de hecho, toda esta movilización llegó a la mañanera de este 21 de octubre, donde AMLO fue cuestionado sobre cómo va a responder el gobierno.

Foto: Karla G. Orozco

Ya liberaron a Fernando Villalobos, médico interno acusado por el ISSSTE

“Ya salió Fer, para seguir su proceso fuera de la cárcel, pero sigue denunciado por el ISSSTE, el ISSSTE no lo liberó, fueron los esfuerzos de su familia”, publicó en Twitter uno de los colegas que ha acompañado las protestas por la liberación del médico interno de pregrado.

(Abrimos por acá un breve paréntesis sólo para recordar que Fernando Villalobos fue acusado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por la sustracción de material de esta institución, como jeringas, gasas, frascos y otros materiales para tomar muestras y que estaban dentro de su mochila.

Foto: @SoyGaboOrozco

El médico fue detenido el 18 de octubre en este hospital y llevado al MP de Tacubaya, CDMX).

Ahora, lo que sabemos es que Fernando Villalobos está libre. Aunque, va de nuevo, eso no significa que el cargo en su contra se haya retirado.

Al contrario, aún sigue el pie y lo que sigue es continuar el proceso, pero en libertad.

“No vamos a cometer en ningún caso ninguna injusticia”

En las protestas por la liberación de Fernando Villalobos, sus colegas han explicado que si llevan este tipo de material es porque, la mayoría de las veces, no cuentan ni con un lugar para colocarlos dentro de los hospitales.

Y que, en general, es su material de trabajo. Estas observaciones fueron hechas por una reportera en la mañanera.

Foto: @SoyGaboOrozco

Ahí, AMLO aseguró que no habrá injusticia en ningún caso y explicó que hay de dos:

Que Fernando sólo cumplía con su responsabilidad y que en su mochila llevaba el material médico.

La otra es que llevaba “demasiadas jeringas, demasiado equipo o medicamentos, esa es la otra opinión, que era un robo y entonces existen esas dos posturas, aquí la pregunta es… o el planteamiento es el siguiente:

Si no hay ningún delito, que el médico es inocente, no tiene por qué ser juzgado, pero si es un robo, sí; aunque haya bloqueos porque no se puede permitir el robo, afecta mucho a la corrupción”.

Después AMLO ya habló de los problemas de fondo en el ISSSTE, las subcontrataciones y las malas decisiones en sexenios pasados. Acá les dejamos la declaración completa, por si la quieren cachar:

Aún así, el presidente prometió abordar este tema el próximo martes y ver también qué onda con las condiciones adversas en las que médicos y médicas trabajan en los hospitales públicos de nuestro país.