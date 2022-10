El hermano del presidente López Obrador estaba en la mira de las autoridades por, presuntamente, haber incurrido en delitos electorales. Pero se cancela todo: Pío López la va a librar.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el caso Pío López ya fue.

“El Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Julio Veredín Sena Velázquez, le ordenó al Agente del Ministerio Público encargado de esta investigación, que tenía que determinarla de manera inmediata, señalando las sanciones en las que podría incurrir esta Representación Social, en caso de que incumpliera con dicha orden”.

La FGR señala que, pese a que todavía se estaban realizando investigaciones sobre el caso de Pío López (principalmente, desahogándose declaraciones hechas por éste recientemente), el Ministerio Público de la Federación pidió dar el carpetazo.

Foto: Cuartoscuro

Así, en resumen y sin tantas vueltas: el MP “determinó el no ejercicio de la acción penal por carecer hasta el momento de pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales correspondientes”.

El comunicado de la FGR sólo llegó a confirmar lo que, desde la tarde de ayer, se sabía. De acuerdo con Animal Político, el abogado del hermano de AMLO fue el que adelantó que Pío López ya la había librado.

Al parecer, no es que no hubiera pruebas en contra de Pío, sino que el MP consideró que éstas se obtuvieron de manera ilegal. “Es el primer punto para sustentar el no ejercicio de la acción penal: la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, comentó el abogado en entrevista con Azucena Uresti.

Foto: Pexels // Latinus

En 2020, la plataforma Latinus dio a conocer un video en el que se veía a Pío López recibiendo sendas bolsitas de papel estraza… y no precisamente con bolillos, sino con fajotes de varo que, después se supo, eran aportaciones destinadas a Morena y al movimiento que lidera Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, Pío López fue denunciado por delitos electorales, ya que, supuestamente, el dinero recibido en 2015 fue a dar a la campaña de AMLO, cuando por primera vez contendió por la presidencia. La bronca, fue que el dinero no fue reportado al INE.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

A muchos les sorprenderá que Pío López se zafe del asunto así como si nada, sobre todo cuando él mismo aceptó que David León, excoordinador Nacional de Protección Civil, sí le dio el dinero. Tal y como se ve en el video…

lo que sí negó es que la billetiza fuera a dar a las arcas de AMLO. “Fueron aportaciones para apoyar al movimiento. Que no se confunda con apoyar a un partido político”, dijo Pío López en entrevista con Joaquín López-Dóriga.