En FGR sí respetamos presunción de inocencia: Gertz Manero

Pues quién sabe a quien se refiera (cof, Santiago Nieto, cof), pero parece que al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, no le gusta como chambean en algunas dependencias del gobierno, donde apenas se van armando investigaciones, pero se acusa por adelantado… acabando por “cebar” el posible castigo a criminales.

“Hay unidades, no de la Fiscalía, del gobierno, que no respetan la presunción de inocencia. Nosotros sí lo tenemos muy claro y no hacemos ese tipo de afirmaciones que vayan contra la presunción de inocencia, porque no son legítimas y generan una grave crisis en el aspecto procesal, porque luego nos acusan de faltas al debido proceso. Pero hay quien sí lo hace y todo mundo sabemos”, señaló Gertz Manero.

Aunque el titular de la Fiscalía General de la República no se dirigió a nadie en específico, su señalamiento se da en medio de la ola de investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda… la cual, durante el gobierno de AMLO, se ha dedicado a armar unas buenas venganz… digo, pesquisas en torno a figuras de administraciones pasadas. Algunas de las veces, lanzando el bombazo sin todavía tener nada armado de forma sólida y echando a perder el trabajo de investigación.

“Hay quien sí lo hace [violar la presunción de inocencia] y todos lo sabemos así que no debe ser”, comentó Gertz Manero durante un encuentro en la cancillería de México.

Para acabar de confirmar que la pedrada de Gertz Manero fue directo al océano de Santiago Nieto, en la mañanera de hoy, 9 de enero, AMLO salió en defensa de la chamba del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…

“Santiago no hace nada sin consulta con el Presidente, no es echarle la culpa a él. Hablando con franqueza, imagínense si yo aquí me dedico a estar informando sobre lavado de dinero, no me corresponde, lo tiene que hacer otro servidor público, siempre y cuando no se afecte el debido proceso, vamos a respetar la legalidad, es cosa de ponerse de acuerdo“.

Según dio a entender AMLO, Gertz Manero dio un manotazo reclamando que las declaraciones que luego se echa Santiago Nieto no hacen otra cosa que entorpecer el trabajo (autónomo, por cierto) de la FGR… así que habrá que llegar a un acuerdo sobre lo que sí se puede presumir por adelantado de las investigaciones.

“Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación que haya comunicación para definir qué se puede informar y que no se puede, que es lo que afecta el llamado debido proceso, que si puede hacer la UIF en cuanto a información y que no puede hacerlo. Vamos a definir bien los ámbitos y esto se va a arreglar”.