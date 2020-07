Linchamientos por filtraciones de caso Lozoya podrían “lastimar prestigios” de inocentes: Monreal

Aunque a muchos se les adelantó la navidad con las filtraciones del caso contra Emilio Lozoya, el senador Ricardo Monreal pide que la gente aguante las carnitas, ya que muy sabroso embarrarle a uno que otro personaje el clásico “¿no que no, güey?”… peeero, a la mera hora estos pueden salir impunes… digo, inocentes.

En uno más de sus mensajes videograbados y difundidos por Twitter, el senador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que, efectivamente, comienza a “desmadejarse” la bolota de hilos de corrupción que, supuestamente, se armó durante las pasadas administraciones… sin embargo, eso no es motivo para linchar mediáticamente o por otras vías a personajes políticos contra los cuales no hay todavía nada formal.

“Debe de ser estrictamente aplicada la ley. En materia penal no basta la mayoría de razón (…) debemos de cuidar el debido proceso y la presunción de inocencia, para no lastimar prestigios de personas que están alejadas de este tipo de conductas antijurídicas”, pidió Ricardo Monreal.

¿A quiénes se les puede ‘dañar el prestigio’, según Monreal?

Puessss… no es que ese prestigio estuviera muy bien cuidado. De acuerdo con información revelada el pasado viernes 24 de julio por Reforma, Emilio Lozoya soltó los nombres de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Pero eso fue nomás pa’ calentar motores (del avión que lo extraditó).

En un documento al que Reforma tuvo acceso, Lozoya aseguró que le pasó más de 52 millones de pesos al PAN para que su bancada diera luz verde a las reformas del llamado Pacto por México… una de ellas la polémica y ya bateada reforma energética.

De la mencionada cantidad, 6.8 millones habrían ido a dar a los bolsillos de Ricardito Anaya, quien para ese entonces (2014) era presidente de la Cámara de Diputados. Otros panistas a los que se les habría levantado la mano a billetazos habrían sido Ernesto Cordero, Salvador Vega y los ahora gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, respectivamente.

Y más…

Más reformas fueron aprobadas por presiones económicas

Pues Monreal muy en contra de no adelantar juicios… pero quizás esto fue por haberse precipitado antes. En mensajes difundidos en redes sociales, el coordinador de Morena en el Senado aseguró que no sólo la reforma energética había sido aprobada con maiceos.

“Me temo que falta mucha tela por cortar”, aseguró Monreal, luego de señalar que también hubo “presiones económicas” (bonita forma de decir sobornos) en la aprobación de la reforma fiscal, la educativa, la de telecomunicaciones, la reforma laboral… e incluso la reforma de amparo.

En fin, si les causa extrañeza que ahora salga Monreal a pedir no juzgar a personajes como Videgaray, EPN y Ricardo Anaya, la razón es porque él sabe lo feo que se siente estar bajo acusaciones: “He sido víctima en el pasado de campañas de linchamiento mediático que luego resultan que no eran ciertas las aseveraciones. Por eso siempre soy cuidadoso”.