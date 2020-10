Para nadie es un secreto que la gestión de nuestro presidente no es muy del agrado de la prensa internacional. Basta recordar que, en mayo, AMLO dijo que el New York Times es un medio con poca ética, cuando publicaron que supuestamente se ocultaba el número real de muertos por coronavirus. Bueno, se nos viene un nuevo round, pero ahora con el Financial Times.

Aseguran que la SCJN “ha cedido a la voluntad de AMLO”

Resulta que el Financial Times decidió escribir este domingo sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de considerar como constitucional la consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes de México.

Y no, no fue para aplaudir dicha decisión, sino para criticar que ahora, hasta la SCJN “ha cedido a la voluntad” de quien, dicen, se perfila como el nuevo líder autoritario de América Latina: Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando un Presidente exige ‘lealtad ciega’ de los funcionarios, deberían sonar las alarmas. Cuando pide el voto popular para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el organismo electoral independiente y avergüenza públicamente a quienes lo critican, hay buenas razones para sentir miedo“, se lee en la editorial del medio británico.

Financial Times califica a AMLO como un presidente populista

El Financial Times fue muy directo con su perspectiva sobre AMLO, pues no dudaron en calificarlo de populista, además de criticar que se está tomando atribuciones que la población mexicana no le otorgó con el voto, como “desmantelar instituciones”.

Para el medio británico, AMLO ha concentrado “un poder aún mayor en sus propias manos”, asegurando que las decisiones importantes son tomadas sólo por él, y que quienes se niegan a ceder a su voluntad se convierten en un “objetivo” de su gobierno.

Critican su relación con detractores

No dejaron pasar la oportunidad de criticar también su relación con la prensa, pues mencionan que López Obrador acusa a quienes lo menosprecian de “estar al servicio de los regímenes autoritarios y corruptos”. De igual forma criticaron su manera de responder a los ambientalistas que critican las grandes obras de la 4T, poniendo como ejemplo la “nueva y costosa línea ferroviaria que atravesará parcialmente el bosque“… es decir, el Tren Maya.

Finalmente, el Financial Times calificó a nuestro presidente como “intolerante”, y señala que los resultados positivos en México desde que llegó al poder son escasos “salvo una modesta reforma de las pensiones”. El medio británico recomendó a AMLO cambiar de rumbo rotundamente, o aseguran que podría regresar a México al “pasado oscuro y represivo” que la población busca dejar atrás.