¿De qué van los FinCEL Files? La trama global que permitió el lavado de dinero en bancos

Llegó otro trancazo con los FinCEL Files —una filtración de archivos secretos que ha puesto al descubierto la operación de grupos criminales, terroristas, el narco y personajes sospechosos con el permiso de bancos internacionales. Y su difusión corrió a cargo por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que expone la red que el crimen ha tejido en el mundo con luz verde de los bancos.

A grandes rasgos, las operaciones o transacciones con recursos de procedencia ilícita superan los dos billones de dólares, de acuerdo con los más de dos mil 100 reportes sobre actividades sospechosas hechos por bancos e instituciones financieras que fueron enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

NEW: Together with @buzzfeednews and 108 other media organizations we reveal the #FinCENFiles – our latest cross-border investigation.

Using super secretive bank documents and months of reporting, we expose how banks fail to stop dirty money flows. https://t.co/hBG1poGsho

— ICIJ (@ICIJorg) September 20, 2020