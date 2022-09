No es broma: Se disfrazaban de empleados del gobierno de CDMX para robar casas

Me cae que no se les va una… Los delincuentes en México parece que siempre están ideando nuevas formas de poder cometer sus crímenes sin que nadie se de cuenta de eso. Algo que nos queda claro con los sujetos disfrazados como empleados del gobierno de CDMX.

Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez nos muestra a dos personas (un hombre y una mujer con muletas) que usan chalecos color vino del gobierno de la CDMX mientras tocan la puerta de una casa ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Las personas fingen ser empleados del gobierno de CDMX y así entran a robar casas. Foto: C4Jimenez

Rateros pretendían ser empleados del gobierno de la CDMX para robar cosas

Las imágenes en cuestión nos muestran que una persona de la casa abre la puerta y comienza a escuchar a estos dos supuestos empleados del gobierno, quienes segundos los alcanzan sus dos cómplices que entran a la fuerza a la casa.

El clip –que les mostraremos a continuación– nos deja ver que uno de los empleados con chaleco entra a la casa para robarla, todo mientras la mujer de las muletas se queda en la entrada vigilando que nadie sospeche lo que ocurre ahí.

Vean el video a continuación:

CUIDADO!

SE DISFRAZAN de REPRESENTANTES de @GobCDMX PARA ROBAR

Así engañaron estos ladrones a los habitantes de esta casa en @Alc_Iztapalapa

Fingían hacer trámites de Gobierno, pero era una trampa.

Los ladrones entran detrás.

Si los ubica, reporte a @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/RNh7ugWbFA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 1, 2022

Piden a los habitantes de Iztapalapa denunciarlos ante las autoridades

Hasta el momento no se sabe la identidad de los ladrones o si hay más personas involucradas en este modus operandi, aunque el periodista Carlos Jiménez recomienda que las personas denuncien a los ladrones ante las autoridades correspondientes.

Por otro lado (no está de más), les aconsejamos no abrirle la puerta a alguien sólo porque trae un chaleco del gobierno de CDMX, pues como pudieron apreciar ya no se puede confiar en nada ni en nadie…

Los supuestos empleados del gobierno tienen a sus cómplices. Foto: C4Jimenez