Lo que necesitas saber: Según ONG especializada en Derechos Humanos, la fiscal tiene nexos con el exfiscal del Estado, Édgar Veytia

No podrán decir que en los cargos más pesados no hay gente especializada. Quién mejor para ser la fiscal de búsqueda, que alguien que sabe por experiencia en qué consiste el delito de desaparición (pero, al parecer, no del lado de las víctimas… ups).

La Fiscalía General de Nayarit dio a conocer que, ayer temprano, los de la FGR aprehendieron a una de las suyas. Sin decir exactamente quién y por qué, las autoridades nayaritas se limitaron a indicar que hubo “la captura de una persona que presta sus servicios con la institución”. Pues bueno, esa persona resultó ser nada menos que la fiscal de Búsqueda.

Detención de fiscal de Búsqueda de Nayarit / Imagen: Instagram

La FGR no ha confirmado la detención

De acuerdo con Animal Político, fuentes de la Fiscalía de Nayarit ya confirmaron que, efectivamente, la detenida es nada menos que Yayoni Villasana Monroy, encargada de investigaciones para dar con personas desaparecidas… y su detención fue por estar relacionada con el delito de desaparición.

En su comunicado, la fiscalía del Estado aclaró que la detención de Villasana Monroy no se dio en sus instalaciones, como se indicó en varios medios… fue en un lugar diferente y, por ello, “las actividades cotidianas en Fiscalía General” se desarrollaron con total normalidad.

Fiscal Especializada en Desapariciones de Nayarit, Yayori Villasana / Captura de pantalla

Hasta el momento la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado un posicionamiento oficial sobre la detención de la fiscal de Búsqueda de Nayarit. Al parecer, será cuestión de tiempo, ya que el hecho también fue mencionado por IDHEAS, organización no gubernamental que apoya en litigios a personas cuyos derechos humanos son violados.

“Como representantes de las familias de varias personas desaparecidas en el Estado de Nayarit, saludamos el operativo realizado por la FGR en la cual HOY se ha detenido por desaparición a la actual fiscal de búsqueda estatal, Yayori Villasana Monroy”.

Marcha por víctimas de desapariciones / Captura de pantalla

Villasana Monroy estaría vinculada con exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia

De acuerdo con IDHEAS, no sólo se detuvo a la fiscal de Búsqueda, también a la Ministerio Público, Dora Aime Carranza Macías. Tanto Animal Político como la ONG, señalan el posible vínculo de la fiscal de Búsqueda con el extitular de la Fiscalía del Estado, Édgar Veytia… quien actualmente se encuentra tras las rejas, en Estados Unidos, por narcotráfico.

“Recordamos que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, emitió Acciones Urgentes para la búsqueda de 39 personas desaparecidas por órdenes del exfiscal Edgar Veytia ‘El Diablo’”, recuerda la organización IDHEAS en el mensaje con el que confirmó la detención de Villasana Monroy.

