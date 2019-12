Si hoy, en la cena de Navidad, su progenitor les comienza a echar la tradicional regañiza por estudiar Filosofía en lugar de Medicina, como él quería… díganle: “Sí, pero al menos no pierdes la chamba por mi culpa”, como el fiscal de la región Fronterizo Sierra, Chiapas.

Luego de difundirse el video en el que su chamaco sale, acá muy chiles, portando una pistola y echando amenazas a lo güey, el representante de la Fiscalía General de Chiapas, Fraysede Ruiz Mendoza, en la región Fronterizo Sierra fue separado de su cargo.

Además, según informa Reforma, don Fraysede tendrá suficientes razones para decirle a su hijo que ni crea que Santa Claus le va a traer algo (y quizás ni los Reyes), ya que el chistecito del video también le valió ser objeto de una investigación por parte de las autoridades.

De hecho, la separación del fiscal de Fronterizo Sierra es para que se lleve a cabo la pesquisa de forma imparcial y transparente, con el objetivo de determinar si don Franyese incurrió en la comisión irregularidades administrativas… y hasta el bote puede ir a dar, en caso de que haya responsabilidades penales.

Por si anduvieron muy prendidos en las posadas y no han visto el video de la discordia… pues no se perdieron de mucho, la verdad. Más que de ver a un mirrey, de esos de los que la banda ya está bien harta: camisita desabotonada, lente de judicial, pelo mojado de tanto pin$%e gel y oro hasta en el hoci… ah, no esos son sus brackets.

Pese a la imagen pueril que todavía porta el hijo del fiscal (identificado con el mismo nombre de su padre), las autoridades confirmaron que ya es mayor de edad. Quién sabe a qué se dedique, además de grabar videos con pistola en mano y echando amenazas tipo los cuales remata con risa bien babosa… pero, en fin.

Luego de este penoso hecho, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, pidió a todos los que trabajan en la Fiscalía General del Estado mostrar congruencia y transparencia acorde con la mística del presidente López Obrador y del gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas.

Por cierto, las autoridades no han señalado si el querubín del ex fiscal será investigado, para ver de dónde sacó la pistola o si tiene permiso para portarla. Al parecer, toda la bronca se la echaron al papá.