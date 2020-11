Sorry… Fiscales asignados para investigar supuesto fraude electoral en EU no detectan irregularidades

Aunque prácticamente todo el mundo ya celebró el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial de Estados Unidos, excepto por AMLO y uno que otro presidente, Donald Trump se mantiene aferrado con eso de que le hicieron un fraude electoral.

Fiscal General de EU autorizó investigaciones

Pero vamos, el problema no es que Donald Trump no acepte su derrota, eso era de esperase. El problema es que haya quien le haga caso… y no, no hablamos sólo de AMLO y Paty Navidad, nos referimos a William Barr, fiscal General de Estados Unidos, quien el pasado lunes autorizó investigaciones para ver si de verdad hubo o no el supuesto fraude contra Trump.

Barr habría enviado a todos los fiscales de Estados Unidos un memorando donde se explica que las investigaciones sobre el fraude electoral imaginario pueden llevarse a cabo si “existen alegaciones claras y aparentemente creíbles de irregularidades”, por lo que autorizó que éstas se realizaran antes de se conocieran los resultados definitivos de la contienda electoral.

Pero bueno, como prácticamente todos ya sabíamos (de nuevo, excepto por Trump, AMLO y Paty Navidad), las evidencias del supuesto fraude electoral parecen no existir, pues 16 de los fiscales asignados por Barr ya le habrían mandado decir que al menos ellos no detectaron evidencia de un fraude al grado de que la Fiscalía General de Estados Unidos se involucre.

Fiscales enviaron una carta para explicar que no hay evidencia del supuesto fraude electoral

De acuerdo con The Washington Post, el grupo de fiscales envió una carta este viernes a William Barr asegurando que ellos no vieron evidencia de “irregularidades sustanciales” en los lugares donde se desempeñaron como oficiales electorales de distrito, como para emprender una investigación por supuesto fraude electoral. “Este cambio de política no se basa en hechos”, acusaron.

En su carta, piden al Fiscal General que desista de su instrucción de llevar a cabo las investigaciones, pues consideran que esta decisión podría “empujar a los fiscales” a tomar una conducta partidista. De hecho, funcionarios de Justicia de EU dijeron al citado medio que les preocupa que William Barr esté tratando de ayudar a Trump a poner en duda su derrota.

Los fiscales que firmaron la carta con la esperanza de Barr entre en razón reconsidere su instrucción de investigar el supuesto fraude electoral contra Donald Trump, pertenecen a diferentes distritos del país como Pennsylvania, Carolina del Norte, Nuevo México, Maryland, Ohio, Kentucky, Iowa, Nueva York, California, Oregon y Kansas.

¿Será que con esta petición firmada por tantos fiscales, Trump y Barr por fin desisten de sus acusaciones de fraude electoral, o se mantendrán hasta el final? Habrá que esperar nuevas noticias de su parte, mientras tanto, los seguidores del todavía presidente continúan manifestándose, como lo hicieron la tarde de este sábado en Washington.