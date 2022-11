Fiscalía de CDMX da más detalles sobre la muerte del niño que se ahogó en el Colegio Williams

Ana María ‘N’, maestra de natación, y Alfonso ‘N’, guardavidas de la alberca del Colegio Williams, fueron detenidos por la Fiscalía luego de la muerte del Abner Leonel, el niño de seis años que el pasado 8 de noviembre perdió la vida al ahogarse en la alberca de dicho colegio.

En una conferencia realizada este domingo, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio más detalles sobre lo ocurrido e indicó que la maestra como el guardavidas tienen una presunta relación con la muerte del pequeño.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía de CDMX da más detalles sobre lo ocurrido con el caso de Abner Leonel

Las imágenes de las cámaras de vigilancia de la escuela, a la cual las autoridades tuvieron acceso, muestran que Ana María ‘N’ y Alfonso ‘N’ aparentemente descuidaron a Abner mientras se encontraba en su clase de natación. Algo que lo llevó a ahogarse.

El papá de Abner Leonel explicó que su hijo llegó a la escuela a las 7:30 de la mañana y dos horas después, a las 9:30, personal del Colegio Williams (plantel San Jerónimo) le llamaron para decirle que el pequeño tuvo un percance en la alberca.

Con mucho dolor les comparto que mi sobrino de 6 años murió hoy ahogado en las instalaciones del @colegiowilliams por negligencia del mismo. La escuela ya hizo privadas sus redes sociales. Confiamos en la @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein#JusticiaParaAbner pic.twitter.com/NG168fWnNQ — Lorena Alvarez (@Lorealmon) November 8, 2022

Las cámaras de seguridad del Colegio Williams muestran todo lo ocurrido con el niño

El señor indicó que las autoridades escolares nunca le dieron más detalles y el Colegio Williams no se pronunció ya que sólo le importaba cuidar su imagen. Sin embargo, ahora se sabe un poco más sobre lo que ocurrió esa mañana del 8 de noviembre.

De acuerdo con las imágenes en cuestión, Abner realizó una vuelta en la alberca antes del incidente. Cerca de las 9 de la mañana el niño terminó el ejercicio y su maestra, Ana María ‘N’, le pidió que diera otra vuelta y no dejó que el niño saliera del agua y descansara.

Foto: Fiscalía CDMX

El guardavidas del colegio se ausentó 10 minutos en los vestidores

Siete minutos después, a las 9:07 a.m., las cámaras dejan ver que Alfonso ‘N’, el guardavidas, dejó su puesto y se fue hacia los vestidores del colegio. Por su parte, la maestra le aventó a Abner una tabla amarilla (alrededor de las 9:14 horas) y le pide al niño que se suba ahí y comience a nadar.

El niño hace el ejercicio, pero un minuto después se ve que comienza a realizar “movimientos no sincronizados” y trata de agarrarse de las separaciones de la alberca, donde su instructora sigue lanzando tablas amarillas a otros niños sin checar a Abner.

Foto: Fiscalía CDMX

Veinte minutos tardó el Colegio Williams en pedir ayuda a los paramédicos

Abner se queda inconsciente cerca de los separadores de la alberca y es hasta las 9:16 cuando la instructora se mete al agua para levantar el cuerpo del niño, a quien lo lleva al otro lado de la alberca y lo coloca en el suelo. Es hasta ese momento, a las 9:17 horas, cuando Alfonso ‘N’ regresa a la alberca de los vestidores.

Eso no es todo. El guardavidas no hace nada al ver al niño inconsciente. Es dos minutos después (9:19 de la mañana), cuando la doctora del Colegio Williams comienza a reanimar al niño y le coloca oxígeno. Algo que no funciona y a las 9:37 es cuando piden apoyo a una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Foto: Google Maps.

Poco más de una hora las autoridades confirmaron la muerte de Abner Leonel

“A las 10:01 con 51 segundos arriban elementos del ERUM, quienes realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar”, indicó la Fiscalía de CDMX y detalló que cuatro minutos después, elementos del ERUM se llevaron a Abner en una camilla y conectado a un tanque de oxígeno.

A las 10:07 la ambulancia sale del plantel y a las 10:12 llegan al Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, donde a las 10:31 de la mañana confirman a la directora técnica del colegio sobre la muerte de Abner: posteriormente informan del caso a la agencia del Ministerio Público en Magdalena Contreras.

Debido a esta nueva investigación, la Fiscalía indicó que Ana María ‘N’ y Alfonso ‘N’ fueron trasladados al penal de Santa Martha Acatitla y el Reclusorio Sur, respectivamente, donde continuará la investigación sobre este caso.

#ÚltimaHora ?

Detienen maestra de natación y guardavidas del #ColegioWilliams por su presunta responsabilidad en la muerte de #Abner de 6 años de edad. pic.twitter.com/rarIh0olr1 — Adela Micha (@Adela_Micha) November 13, 2022