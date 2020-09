Asesinato de la universitaria Rosalía Yazmín se investigará como feminicidio, confirma Fiscalía de Sonora

Los primeros reportes del asesinato de Rosalía Yazmín sólo indicaban “homicidio doloso”. Sin embargo, parece que la forma en que fue asesinada la joven universitaria de Sonora hizo que las autoridades pronto se decidieran a tratar este caso como un feminicidio.

De acuerdo con Aristegui Noticias, Rosalía Yazmín fue asesinada mientras instalaba su puesto de tacos afuera de su domicilio, ubicado la colonia Bahía del Sol, en el municipio de Empalme, al sur de Sonora. Según se difundió, la joven universitaria de 24 años fue abordada por dos sujetos que la atacaron con armas de fuego. Rosalía Yazmín habría recibido cerca de nueve disparos en el tórax, espalda y cabeza.

“Oficiales de Seguridad Pública Municipal de Empalme actuaron como primera autoridad respondientes, quienes delimitaron el área donde se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Bahía del Sol”, señala el comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado de Sonora, mismo en el que se confirma que el caso de Rosalía Yazmín será investigado como feminicidio.

Según el informe de las autoridades, antes del personal de Seguridad, al lugar de los hechos arribaron primero los socorristas de la Cruz Roja. Fueron ellos quienes confirmaron que la joven falleció como resultado de las heridas de proyectiles de arma de fuego que presentó. “En el lugar se recolectaron cinco casquillos percutidos”, agrega el comunicado de la Fiscalía.

Por el momento las autoridades desconocen la identidad de los responsables del feminicidio, así como las causas que los llevaron a agredir de esta forma a la joven estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon).

Antes del feminicidio, Rosalía había sido agredida

De acuerdo con Reforma, el pasado 16 de agosto, Rosalía Yazmín había sido agredida. Esto, luego de ser asaltada. Según reportó la joven, no alcanzaba a comprender por qué el sujeto que la despojó de sus pertenencias la había atacado de la forma en que lo hizo. “Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió“, describió la universitaria en sus redes sociales.

Se desconoce si Rosalía Yazmín denunció ante las autoridades este ataque. En su comunicado, la Fiscalía de Sonora no menciona nada respecto a este hecho.