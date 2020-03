Y lo más razonable es que, al ver la chambota que le costaría hacerse cargo de la agenda de la ONU para implementar Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Poncho Romo le hubiera dicho al presidente: “sabes qué, mano… paso”… pero no. Total, para eso tiene asistentes que le pasan información de “qué decir”.

Durante la instalación del grupo de trabajo que se encargará de la implementación de los ODS, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el también jefe de gabinete de AMLO (chamba que, quizás, igual le da flojera), Alfonso Romo se pasó de sincero y aceptó que cuando se enteró del cúmulo de responsabilidades que implica el encargo presidencial… pos sí le dio la respectiva hueva.

“A la hora que nos dieron la responsabilidad de implementar la agenda, les voy a ser muy sinceros, dije ‘¡ah jijo, qué flojera!’, como le voy a entrar a esto”, dijo Romo… como echando la cábula, ante la sonrisita de “ya, cállate wey (y suélteme)” que le dirigió la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

“No, no, sí dije cómo me voy a meter en municipios, imagínense si no puedo en mi casa con mi familia imagínense en los municipios”, remató Romo su “guasa”… la cual no fue muy bien recibida ni siquiera por Mario Delgado, quien también se encontraba presente en el evento… y mucho menos por el expresidente Felipe Calderón, quien al ver el video difundido en redes, nomás señaló: “Pobre México. ¡En manos de quién estamos!”

¿Qué le da flojera a Ponchito Romo?

El encargo que tiene el jefe de gabinete de AMLO es el desarrollo de la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México… lo cual no es otra cosa que objetivos establecidos por la ONU para que los países entren dentro de un estándar mundial en lo relacionado a Desarrollo Sostenible.

De aquí a fin de año, Poncho Romo y el grupo que encabeza tienen el encargo de presentar, mínimo, “un diagnóstico con las iniciativas o la legislación prioritaria, que ayude a lograr los objetivos aceleradores; es decir, en los que México debe trabajar más rápido de acuerdo con sus necesidades y retos”, según indicó en comunicado la Cámara de Diputados.

Hace unos días, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que la Agenda 2030 implica también echarle galleta a temas como crecimiento económico, inclusión social y protección del medio ambiente… utssssss, qué flojera (sobre todo el último asunto), para Romo.

Por suerte, todos los días se levanta y dice “¡¡¡flojera, salte de este cuerpo chambeador!!!”… pero la asistente de Ponchito: “aquí hay un decálogo que preparó Gema… ella es la que conoce la agenda. Nomás me escribe para ver qué digo”.

No, pues mejor denle la chamba a la tal Gema.