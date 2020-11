Cuando iniciaron las inundaciones en Tabasco, el titular de la Secretaría del Bienestar en la entidad, Javier May, dijo lo mismo que AMLO ahora: que el FONDEN ni era necesario y que los recursos estaban asegurados… Un mes bajo el agua y nomás no se ven los recursos.

Aunque no llegan los apoyos prometidos desde hace un mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la gente de Tabasco confiar en que el gobierno sí cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia que han dejado las lluvias en la entidad.

“Hay muchos rumores de desinformación, pero le digo a mis paisanos: tengan confianza, yo nunca les voy a mentir. Acuérdense de no robar, no mentir, y no traicionar al pueblo”, dijo en conferencia de prensa a su llegada a Tabasco.

En situaciones como las que ahora se presentan en Tabasco, en otras épocas se recurría al Fondo de Atención de Emergencias (FONDEN) para cubrir las necesidades de las personas afectadas… pero bueno, como ya sabemos, ese fondo y muchos otros desaparecieron hace unas semanas, a petición del presidente. Sin embargo, AMLO aseguró que recursos hay… y de sobra. Al parecer, entonces, sólo falta la manera de coordinar su entrega.

“El gobierno tiene que darle atención especial a los que más lo necesitan, esa es la justicia y aunque ya no existe el FONDEN, que lo utilizaban para comprar equipos, para comprar muebles en épocas de inundación —había mucha corrupción en el manejo de ese fondo—tenemos muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a todos los que lo requieran“, dijo AMLO en mensaje grabado en compañía del gobernador de Tabasco.

El presidente informó que en la zona de desastre ya está trabajando el Ejército y la Marina. Además, señaló que la previsión es que ya no habrá lluvias tan intensas en los próximos días, lo que hará más fácil el control de la presa Peñitas, cuya inoperatividad es señalada como causante de las severas inundaciones de la región.

AMLO, gobernadores y funcionarios tendrá junta para ver cómo resuelven esta broncota

De acuerdo con AMLO, mañana martes habrá reunión en Palacio Nacional para ver cómo le hacen para solucionar el tema de las inundaciones, el cual -según prevé AMLO- necesitará una “solución de fondo, estructural”. En esta reunión estarán los gobernadores de Chiapas y Tabasco, además del titular de la CFE, Manuel Bartlett.

Aunque no dio muchos detalles, AMLO indicó que lo que se hará es desazolvar los ríos de la región, los cuales llevan años sin recibir mantenimiento y eso, sumado a las “históricas lluvias” de las últimas semanas, ha dejado a Tabasco bajo el agua.