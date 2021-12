“Si AMLO no va a las fosas, se las traemos”: La protesta de colectivos de búsqueda de desaparecidos en Palacio Nacional

Lunes de mañanera, pero también lunes de protesta. Este 13 de diciembre colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas protestaron frente a Palacio Nacional, llevando tierra para simular fosas donde colocaron las fichas de búsqueda de sus seres queridos.

“Si AMLO no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores o gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos, queremos abrazarlos”.

Así la consigna del colectivo Hasta Encontrarte para reclamar la atención del gobierno de AMLO en Guanajuato, estado alcanzado por la violencia del huachicol, las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas.

La protesta de colectivos de búsqueda de desaparecidos en Palacio Nacional

Aunque no sólo fue el colectivo Hasta Encontrarte, temprano integrantes de Una promesa por cumplir y Una luz en mi camino y otros más se reunieron frente a Palacio Nacional para evidenciar —de manera directa— la situación que Guanajuato vive en cuanto a violencia y las fosas clandestinas.

Estos colectivos están integrados por familiares —hermanos, amigos, amigas, mamás, papás— de personas desaparecidas en el estado y lo que buscan es que AMLO los reciba en una audiencia pública para que le puedan explicar qué necesitan y que, de paso, el gobierno reconozca que la crisis de violencia que hay en Guanajuato es en parte por la lucha contra el huachicol.

“La crisis que se vive en Guanajuato es también responsabilidad de su gobierno, pues su estrategia de seguridad militarizada y de combate al huachicol ha tenido como consecuencia el aumento de violencia en el estado”.

Además de la audiencia pública con AMLO, las familias pidieron que el gobierno garantice la seguridad de los buscadores y las buscadoras, que se ponga las pilas en la organización de una mesa de trabajo entre los tres niveles de gobierno, que haya una coordinación entre la Comisión de Búsqueda Nacional y las de Zacatecas, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí.

Mientras eso pasaba afuera de Palacio Nacional, con las personas gritando consignas y poniendo tierra en la acera para simular las fosas clandestinas que han surgido por todo el país, AMLO estaba en la mañanera hablando sobre el CIDE, el fallecimiento de Vicente Fernández o el corredor del Istmo de Tehuantepec.