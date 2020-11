“Porque no es la mamá de El Chapo”: La polémica que desató AMLO en Baja California

En redes sociales ha comenzado a viralizarse una fotografía que le ha traído muchas críticas a AMLO, pues en ella se ve a una mujer de la tercera edad que se asoma a la camioneta donde viajaba el presidente con quien tenía la intención de entablar algún tipo de diálogo durante su visita a Baja California. Algo que no consiguió.

La imagen en cuestión causó comparaciones y reclamos por el gesto que AMLO sí tuvo con la mamá de El Chapo Guzmán en marzo pasado. Y es que como recordarán, el mandatario se acercó a la camioneta donde viajaba la señora Consuelo Loera para saludarla, mientras realizaba una visita en la ciudad de Badiraguato, en Sinaloa.

Pero vamos por pasos y detallando todo lo que se sabe sobre lo sucedido con AMLO en Baja California.

La polémica de AMLO en su visita a Baja California

El pasado viernes 27 de noviembre AMLO llegó a Mexicali, Baja California, para atender algunos asuntos pendientes en el estado, tales como la ampliación del decreto fiscal para la franja fronteriza del país, así como cuestiones a tratar con el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, y otros funcionarios de la región.

Durante su visita, un grupo de manifestantes esperaron a que AMLO saliera del Centro Cívico de Mexicali para darle a conocer algunas quejas. Ahí se encontraban varios pescadores que iban a pedirle al presidente que quitara la veda en el Alto Golfo, impuesta para erradicar la pesca ilegal de especies en peligro de extinción.

Este día en #Mexicali, la @SaderMX firma acuerdo con la @SemarMx y @SEMARNAT_mx ‘para establecer un programa de acciones orientadas a la seguridad y a un mayor desarrollo económico a través de la explotación sustentable de los recursos pesqueros de la zona del Alto Golfo’. pic.twitter.com/Nm1V7mfeSI — Lupe Acuña (@BCEjidos) November 28, 2020

Pescadores se manifestaron y exigían hablar con el presidente

En el lugar también se encontraban familiares de Sunshine Rodríguez Peña, líder pesquero de Baja California que actualmente está preso en un penal de Hermosillo, Sonora, acusado de presuntamente formar parte de una agrupación delictiva que se dedica al tráfico de Totoaba, un pez altamente valioso que es conocido como la “cocaína acuática”, y el cual se consume mucho en países asiáticos.

El nombre de Rodríguez Peña ya ha sonado antes en los medios de comunicación. En marzo de 2019 el periodista Carlos Loret de Mola denunció y responsabilizó públicamente a Sunshine Rodríguez y a Oscar Parra Aispuro, supuestos líderes del Cártel de Totoaba de quienes estaba recibiendo amenazas de muerte.

He recibido amenazas de agresiones físicas y de muerte por los reportajes sobre el Cártel de la Totoaba que tiene al borde de la extinción a la #VaquitaMarina https://t.co/UbNL84zdGa vía @YouTube — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 28, 2019

Figuró el nombre de Sunshine Rodríguez

Las amenazas vinieron luego de que Loret de Mola participara en el documental “Sea of Shadows”, un trabajo que hace un llamado para rescatar a la vaquita marina y donde el periodista siguió de cerca las redes de corrupción y de crimen organizado que están involucradas en el tráfico de Totoaba, las cuales operan en regiones como San Felipe, Baja California, y Santa Clara, en Sonora.

Total que el pasado 11 de noviembre la Fiscalía General de la República dio a conocer la aprehensión de Sunshine Rodríguez y Juan Luis “N” alías ‘La Yegua’, integrantes ligados al Cartel del Mar y quienes fueron detenidos por las autoridades bajo los cargos de delincuencia organizada. El mismo Loret de Mola lo confirmó a través de su cuenta de Twitter.

Ver en YouTube

La mujer en la fotografía es mamá del líder pesquero de Baja California

Volviendo a la mujer en la fotografía que ha levantado polémica, se trata de la señora María Carolina Peña, mamá de Sunshine Rodríguez y quien el viernes pasado buscó tener un diálogo con López Obrador para pedirle que liberara a su hijo.

Así lo detalló en sus redes sociales Victor Medina Gorosave, el fotógrafo detrás de la increíble imagen que hoy fue tendencia en redes sociales como Twitter. Esto principalmente porque muchos acusaron a AMLO de no querer hablar con la señora Peña como lo hizo hace unos meses con Consuelo Loera, mamá del ex líder del cártel de Sinaloa.

Critican a López Obrador…pero también algunos defienden lo ocurrido en Baja California

Luego de que la foto en cuestión se viralizara, en redes sociales muchos comenzaron a llamar a AMLO hipócrita al no querer hablar con María Carolina Peña. Sin embargo (y como era de esperarse), otros usuarios defendieron la acción argumentando que quizá López Obrador no quiso poner en riesgo a la señora o a sí mismo al entablar una conversación sin que ambos no tuvieran cubrebocas.

Acá algunas reacciones:

¿Eres mamá del Chapo? ¿No? Entonces No te abro viejita molona pic.twitter.com/w7y6jjCX18 — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) November 29, 2020

Imagen 1: la mamá de “El Chapo” Guzmán. Imagen 2: la mamá de líder pescador de Baja California, detenido hace unas semanas. pic.twitter.com/YtHs2GmQXk — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 28, 2020

Pero no fuera la mamá del Chapo, ¿verdad, @lopezobrador_? López es el verdadero rostro de la miseria humana, de la maldad, de la indolencia y de la burla. Aplaudir a López Obrador es aplaudir a la mezquindad, al odio, a la crueldad.@GobiernoMX pic.twitter.com/weGpwWUNme — Miss Fernanda® (@MissFernandaMex) November 28, 2020

-Estamos en epidemia y se debe mantener la sana distancia. -Los fachos en maroma sincronizada: ‍♂️‍♀️ “Ez k no ez la maMa del Chapo” ‍♂️No están más imb3ciles porque no se puede. pic.twitter.com/D03cBur3Nk — Fredo (@AbulonEl) November 29, 2020