Lo que necesitas saber: Más de 6 mil hectáreas con unos 10 millones de árboles fueron deforestadas para dar paso al Tren Maya, según el propio Fernando Martínez Belmar, quien documentó en una foto "uno de los ecocidios más grandes de la historia"

El Tren Maya es una de las obras estrella de la administración de AMLO junto con el AIFA o la Refinería de Dos Bocas, tal vez la más importante (para él). Naturalmente no se libró de la polémica por la deforestación que se hizo, la cual quedó documentada en una foto del mexicano Fernando Martínez Belmar con la que ganó el concurso Wildlife Photographer of the Year.

Y es que sí, aunque el Tren Maya no tarda en entrar en operaciones pues el propio AMLO ya se subió a él para las primeras pruebas, todavía le siguen recordando a Obrador la cantidad de árboles que se retiraron en la zona.

Se deforestaron miles de hectáreas y millones de árboles para dar paso al Tren Maya / Foto: Cuartoscuro

La foto de Fernando Martínez que documenta la deforestación por el Tren Maya

“El ganador de la categoría de Fotoperiodismo del WPY59 es el mexicano Fernando Constantino Martínez Belmar por esta impactante imagen del devastador trazado de una nueva línea ferroviaria turística“, fue el breve mensaje en las redes del concurso organizado por el Museo de Historia Natural de Londres.

Wildlife Photographer of the Year premió la foto del ecocidio por el Tren Maya

La foto, titulada “The Tourism Bulldozer“, muestra unos cuantos árboles de pie en medio de la devastación de más 554 km para limpiar la ruta donde pasa el Tren Maya.

“La foto captura la magnitud y la violencia de la deforestación. La clave de esta foto es la escala. Los árboles imponentes parecen cerillos. Infunde casi una sensación de pánico: la laceración en la Tierra que parece continuar para siempre en nuestro futuro”, expresó sobre la foto la jurado Celina Chien, según retoma López-Dóriga Digital.

La foto de Fernando Martínez Belmar que ganó el concurso Wildlife Photographer of the Year

“Uno de los ecocidios más grandes de la historia”: Fernando Martínez Belmar

Por su parte, el mexicano que capturó la foto ganadora del Wildlife Photographer of the Year fue mucho más directo sobre lo que intentó documentar con su impactante imagen.

“Esta imagen refleja uno de los mayores ecocidios en la historia de la península de Yucatán. Más de 6 mil hectáreas (más de 10 millones de árboles) han sido deforestadas para dar lugar a las vías de un tren que recorrerá 5 estados en el sureste de México”, escribió Fernando en sus redes sociales.

El Tren Maya no tarda en entrar en operaciones / Foto: Cuartoscuro

Tal como han denunciado diferentes organizaciones o a través de la campaña “Selvame del Tren”, señala que la construcción del Tren Maya dañó una de las regiones con mayor biodiversidad del país y el mundo. Daño que se refleja en animales y plantas, en el sistema de cuevas y cenotes de la zona e incluso en el acuífero maya, principal fuente de agua en la península de Yucatán.

“Según los científicos y especialistas, las consecuencias ambientales a largo plazo serán devastadoras y el daño podría ser irreversible”.

Fernando Martínez dio datos duros del ecocidio por el Tren Maya

