En plena cuarentena a la que se enfrentan varias personas en el mundo por el COVID-19, Croacia es quien ha recibido otro duro golpe (y al mismo tiempo). Y es que este domingo 22 de marzo un sismo de magnitud 5.3 azotó a Zagreb, la capital de dicho país, obligando a decenas de personas a dejar el aislamiento en casa y salir a las calles con tal de ponerse a salvo del temblor que dejó varios heridos y daños materiales a su paso.

De acuerdo con información del Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC por sus siglas en inglés), el terremoto se produjo en una zona al norte de Zagreb, cerca de las 6:23 de la mañana.

Andrej Plenkovic, primer ministro de Croacia, declaró que este sismo es el más potente que ha tenido Zagreb en 140 años y pidió a la población mantener la calma y estar alejadas de sus hogares por si se presenta una posible réplica (hasta el momento se han registrado dos de ellas). Eso sí, respetando la sana distancia por el tema del coronavirus.

Aunque se habla de una persona fallecida y varios heridos, hasta el momento el gobierno croata no ha brindado cifras oficiales. Por otro lado, en redes sociales han comenzado a circular videos y fotografías que muestran los daños que el sismo dejó en varios edificios, entre ellos la catedral de Zagreb y un hospital materno, los cuales quedaron agrietados o cuya parte de su estructura cayó sobre automóviles que estaban estacionados.

Earthquake in Zagreb this morning. Corona virus, mums with their newborns on the streets + it just started to snow😰 WHATS HAPPENING WITH THE WORLD ??#prayforcroatia #croatia pic.twitter.com/wBhpaTuswg

— Leona Jež de Gómez (@leona_jez) March 22, 2020