Todo lo que sabemos de las fotos a adultos mayores y sus INE durante vacunación

Este 15 de febrero inició en México la vacunación contra COVID en adultos mayores de 60 años. La campaña arrancó en 320 municipios de los 30 estados del país con 503 puntos de vacunación. En la Ciudad de México la aplicación de vacunas inició en las alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

A los inconvenientes de estar formados por más de una hora, así como recibir una ficha en el lugar y no saber qué sucedió con el registro en la página de Mi Vacuna, se suman varias denuncias de que al ser vacunados los servidores de la Nación tomaron fotografías a las credenciales de elector de los adultos mayores e incluso fotos a las personas.

¿Para qué o qué?

Que es un registro nada más, dicen

La mañana de este 17 de febrero le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por qué estaban tomando esas fotografías y si los datos iban a ser usados con fines electorales.

El mandatario aseguró que si pidieron la credencial es para que se identifique a la persona, se demuestre que tienen más de 60 años y que viven en las zonas donde inició la vacunación

Aclaró que no hay ninguna intención de actuar de manera “ilegal y perversa” ya que traficar con la aplicación de vacunas para fines electorales “es lo peor”.

“No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense, traficar con la aplicación de las vacunas para fines electores, eso es lo peor. Sí es ofensivo”, aclaró @lopezobrador_ sobre las fotos y copias a las credenciales de elector en la vacunación. pic.twitter.com/T3DLxTJOeB — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 17, 2021

De igual forma, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el registro de estos datos no tiene un trasfondo político y que es un control que tiene el Gobierno de México y la Secretaría de Salud.

“No tiene que ver nada con un tema electoral, pero solas orientaciones generales que determinó el Gobierno de México y nosotros estamos apoyando“, aseguró en conferencia de prensa.

Se iniciarán las investigaciones

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, explicó que el asunto de la foto y copias del INE ya provocó quejas ante el instituto por lo que se iniciará una investigación.

De acuerdo con El Universal, fuentes de la Secretaría de Gobernación informaron de un encuentro entre autoridades electorales y Olga Sánchez Cordero. Uno de los temas tratados fue precisamente la vulnerabilidad que represente que se pida la credencial del INE para recibir la vacuna.

Córdova afirmó que es viable que se solicite como identificación pero reclamó que les pidan copia o les saquen fotos.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, aseguró en entrevista para Aristegui Noticias que no es correcto ni debido que tomen fotografías a los adultos mayores.

Afirmó que el INAI solicitará una reunión urgente con la Segob para advertir sobre los riesgos de pedir el INE y tomar fotos de los adultos-

“Para qué se necesita. No debería necesitarse, no es prioridad, no es correcto, no es debido incluso: las dos cosas. Son esquemas invasivos”.

Señaló que este ejercicio de vacunación necesita cumplir con un aviso de privacidad que se le tiene que dar a cada persona a la que se le pida cualquier dato.