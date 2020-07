En imágenes: Así fue la increíble misión de la Solar Orbiter para observar al Sol

A inicios de febrero de 2020, la Solar Orbiter fue lanzada al espacio con el objetivo de observar al Sol y sus alrededores —en un proyecto ambicioso para obtener información acerca de cómo se produce el viento solar o la lluvia de partículas cargadas procedentes de este astro y que afecta a nuestro sistema solar. Una de las cosas más increíbles de esta misión ha sido la entrega de las imágenes de esta estrella desde su punto más cercano.

Este 16 de julio, expertos de la Agencia Espacial Europea (ESA) —organización que lleva la batuta de esta misión— presentaron las imágenes capturadas en el viaje de la Solar Orbiter desde el punto más cercano al Sol.

Es decir, en su punto más cercano, la nave se acercó al Sol “más de lo que ninguna otra misión ha logrado, soportando un calor abrasador”, explicó la ESA sobre este proyecto que establece un precedente en la investigación del sistema solar.

Sólo como contexto, la Solar Orbiter cuenta con seis telescopios para observar al Sol y cuatro instrumentos in situ para sondear el entorno alrededor de la nave. O sea, para dar una imagen integral de la superficie del astro y su entorno.

¿Qué encontró la misión? De acuerdo con los expertos de la ESA y la NASA involucrados en la misión, las imágenes han revelado la presencia de un buen de minieruopciones solares que son conocidas como “hogueras” y se encuentran cerca de la superficie del Sol —tal vez algunos las topan por las películas que hacen referencia a esta actividad.

LIVE NOW!

Online press briefing with mission experts presenting the first images from #SolarOrbiter

Watch via @ESAwebTVhttps://t.co/qVfCFMq4Hf#TheSunUpClose pic.twitter.com/gwsUZ6dIXV

— ESA’s Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) July 16, 2020