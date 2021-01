En imágenes: Manifestantes pro-Trump irrumpen en el Capitolio

Las cosas están tensas en Washington D.C. Poco antes del cambio del poder en la Casa Blanca —está programado que el 20 de enero Joe Biden rinda protesta como presidente de Estados Unidos—, Donald Trump convocó a un mitin para manifestarse en contra de los resultados de las elecciones y en medio de la certificación de los votos electorales, miles de simpatizantes del magnate le cayeron al Capitolio.

¿Qué pasó por estos lares? Donald Trump dio un discurso este 6 de enero —en Washington D.C.— ante miles de simpatizantes y con la consigna “no queremos que nos roben la elección”, el aún presidente del gabacho les pidió que no cedan ante la confirmación de la victoria de Joe Biden.

Ya en caliente, incentivados por el discurso de Trump y tras el mitin, cientos de simpatizantes se lanzaron al Capitolio —e incluso entraron por la fuerza al edificio que alberga el Congreso de Estados Unidos— para protestar y suspender la certificación de los resultados del Consejo Electoral.

De manera extraordinaria, las protestas han sido impulsadas por el presidente, quien incluso mandó al vicepresidente Mike Pence para detener el proceso de certificación del triunfo de Joe Biden —pero pues el único recurso que le ha quedado al magnate, son sus simpatizantes, ya que Pence se negó a cumplir con estas órdenes.

Ante la suspensión de la certificación de Joe Biden y la marcha de miles de simpatizantes, las autoridades de Washington D.C decretaron toque de queda.

They just put up a cross in front of the capitol building pic.twitter.com/0LrGQ5zj9e

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021