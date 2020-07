En Francia dejan a chofer con muerte cerebral por no permitir el acceso sin cubrebocas

En la región de Bayona, en Francia, un grupo de pasajeros golpeó brutalmente a un chofer de autobús, luego de que éste no les permitiera el acceso por no portar cubrebocas para evitar nuevos contagios de COVID-19.

¿Cómo ocurrió este incidente?

Este hecho ocurrió en la parada de Balinchon, en Bayona, después de que el chofer de un autobús no permitiera el servicio a unos pasajeros que intentaron subir a la unidad sin utilizar cubrebocas como medida contra el coronavirus. No sólo eso, también estos individuos no habían pagado su boleto de pasaje.

Al percatarse de esto, el trabajador bajó del camión e intentó cerrarle el paso a estas personas, sin embargo rápidamente uno de los hombres comenzó a golpearlo en la cabeza y a darle varios puñetazos en el cuerpo.

Después de la agresión, se trasladó urgentemente al chofer inconsciente a un hospital de la región y no fue hasta este lunes que se comunicó que tenía muerte cerebral.

¿Qué sucedió después?

Después de la agresión a este chofer, la cadena de radio local France Bleu informó que cinco personas fueron detenidas este lunes. Además, los sindicatos de la red de transporte Chronoplus convocaron a un paro este día, el cual podría prolongarse hasta mañana.

También luego de este incidente, se dio una reunión entre el alcalde de Anglet, Claude Olive, el alcalde de Bayona, Jean-René Etchegaray, la dirección de Chronoplus y los tres principales sindicatos.

Al terminar esta junta, todos los participantes declararon que se comprometerían a adoptar medidas rápidas. Además, el alcalde de Bayona denunció que la agresión a este chofer de autobús fue un “acto de barbarie”.

Por otra parte, las autoridades francesas habilitaron una célula de apoyo psicológico en el hospital de Bayona para poder apoyar a los compañeros del conductor.

*Con información de Europa Press