Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, rechaza vínculo con caso Lozoya: “Hay intención política, no legal”

Como partido por el no descenso (cuando existía), la visita de AMLO a Querétaro causó expectativa, nomás por el puro morbo de ver qué pasaba cuando el presidente tuviera de frente al gober de la entidad, Francisco Domínguez, recientemente embarrado en la recepción de sobornos de parte de Emilio Lozoya.

Había de dos sopas: que Francisco Domínguez no tocara el tema o que saliera a deslindarse “de manera categórica”. Por suerte para el show, fue un poco de lo segundo. Más bien, un mucho, ya que se tomó siete minutos de la mañanera para negar cualquier acusación en su contra: “Siempre he dado la cara y hoy no será la excepción”, dijo el gober de Querétaro al tomar el micrófono frente a AMLO.

Para regocijo de Marko Cortes y cualquier otro panista de hueso colorado, Francisco Domínguez no sólo se limitó a rechazar cualquier vínculo con los sobornos de Emilio Lozoya , sino que aprovechó para darle unos cuando picones al presidente. “Hay una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado”, señaló el mandatario queretano.

Francisco Domínguez descalificó cualquier señalamiento proveniente del exdirector de PEMEX… por una razón más que razonable que la banda espera que cambie lo más pronto posible: Emilio Lozoya “ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio: nada”.

Francisco Domínguez siempre apoyó la reforma energética. “No había necesidad de darme dinero”

Aunque desde hace rato figura en la lista de exsenadores que, en su momento habrían recibido sobornos por parte de Lozoya, el foco de la investigación se va colocado con mayor intensidad sobre Francisco Domínguez, debido al video que hace unos días se difundió en medios. En él, se puede ver a quien fuera su secretario particular recibiendo paquetes de dinero… aunque no está claro su procedencia ni destino, el varo ha sido vinculado a las mordidotas de Emilio Lozoya.

Sobre esa grabación y su exsecretario particular, Domínguez señaló: “De manera perversa se filtro un video en el que aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga”.

Al respecto de que ese dinero pudo haber ido a parar a su bolsillo, como soborno para apoyar la reforma energética de EPN, Francisco Domínguez aseguró que no había necesidad de “comprarlo”: desde que fue diputado federal y después como senador, apoyó la reforma energética. Incluso, recordó que él fue el encargado de presentarla a nombre del PAN.

“Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país. No había necesidad de darme dinero para dar un voto que ya se tenía por convicción personal”.

“Tratemos el tema en otro momento”: AMLO

Luego de escuchar la defensa de Francisco Domínguez y de enterarse de que Querétaro es casi, casi primer mundo (“hay empleo, buenos salarios, somos ejemplo de crecimiento, calidad y grandeza”, presumió el gober), AMLO prefirió no hablar sobre las acusaciones contra el susodicho y cualquier otro panista.

“Hasta por respeto, por urbanidad política… habrá tiempo para desahogar este tema. Además le corresponde a la Fiscalía aclararlo en su momento. Se seguirá hablando sobre el tema, pero en esta ocasión (…) podríamos omitirlo… dejarlo pendiente”.

Los reporteros que acudieron a la mañanera rechazaron la posición de AMLO y siguieron preguntando sobre las acusaciones contra Domínguez, pero éste igual rechazó ampliar sus declaraciones.